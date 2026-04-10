Политолог Блохин объяснил, из-за чего США могут выйти из переговоров по Украине
Вашингтон может отказаться от дальнейшего участия в переговорах по урегулированию на Украине, если не извлекут из них выгоды. Об этом NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
По его мнению, США уже потратили «колоссальное количество времени, сил, денег, энергии», однако каких-либо дивидендов, а также результатов, которые можно трансформировать в политический престиж, пока не получили.
«США просто будет неинтересно, будет голова забита другими делами, например, тем же Ираном, Латинской Америкой и так далее», — заключил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине был приостановлен из-за того, что США «заняты вопросами, связанными с Ближним Востоком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
