Толстой заявил, что России «лучше попрощаться» с ВОЗ
После выхода США ключевым спонсором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) станут «структуры, аффилированные с Биллом Гейтсом». Об этом в своём Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он отметил, что американский бизнесмен - «человек с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении», поэтому ему не понятно, почему Россия «руками и ногами держится за членство» в ВОЗ.
Толстой указал, что настало время тщательно расследовать деятельность организации в стране.
«На время расследования российское членство нужно, как минимум, приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться», - добавил депутат.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко указал, что заявления о необходимости выхода России из ВОЗ делают непрофессионалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru