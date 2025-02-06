Толстой заявил, что России «лучше попрощаться» с ВОЗ

Он отметил, что американский бизнесмен - «человек с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении», поэтому ему не понятно, почему Россия «руками и ногами держится за членство» в ВОЗ.

Толстой указал, что настало время тщательно расследовать деятельность организации в стране.

«На время расследования российское членство нужно, как минимум, приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться», - добавил депутат.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко указал, что заявления о необходимости выхода России из ВОЗ делают непрофессионалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

