«Только через Брюссель». Еврокомиссия назвала условия для закупки вакцин странами ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры или согласовывать параллельные поставки с компаниями-поставщиками вакцин, сообщает ТАСС.

По её словам, вести переговоры должны «солидарно все 27 государств ЕС».

«Никто не может вести параллельные переговоры, всё должно делаться только через Брюссель... Это решение носит юридически обязывающий характер для всех стран ЕС», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен напомнила, что на данный момент в ЕС сертифицированы два американских препарата от COVID-19 - вакцины от компаний Pfizer и Moderna, с которыми заключены контракты на поставки до 760 миллионов доз. Глава ЕК отметила, что этого количество хватит, чтобы привить 380 миллионов человек.

Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер назвала условия для производства в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА ФАН. По её словам, в теории, это возможно в случае, если препарат получит сертификат от Европейского агентства по лекарственным препаратам.

