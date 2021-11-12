Токио намерен решить с Москвой вопрос о принадлежности Курильских островов.
Япония намерена решить с Россией вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и подписать соответствующий мирный договор. Об этом заявил глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси.
По его словам, перед нынешним правительством стоит задача в том, чтобы решить вопрос принадлежности островов и заключении мирного договора с северным соседом, не перекладывая эту проблему на плечи последующих поколений.
Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разногласий о принадлежности четырёх островов Курильской гряды. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.
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