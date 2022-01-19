Токаев раскритиковал «безынициативное» поведение экс-министра обороны Казахстана

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов не сумел командовать войсками в критической ситуации. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представляя нового министра руководящему составу.

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По словам Токаева, слабые лидерские качества экс-главы Минобороны привели к тому, что стране пришлось обращаться за помощью в ОДКБ. На место уволенного министра пришел Руслан Жаксылыков.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — передает слова Токаева РБК.

Казахстанский лидер также заявил, что «из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства» армия не смогла справиться с кризисом в ходе январских протестов.

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ФОТО: РИА Новости
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