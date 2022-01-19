Токаев раскритиковал «безынициативное» поведение экс-министра обороны Казахстана
Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов не сумел командовать войсками в критической ситуации. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представляя нового министра руководящему составу.
По словам Токаева, слабые лидерские качества экс-главы Минобороны привели к тому, что стране пришлось обращаться за помощью в ОДКБ. На место уволенного министра пришел Руслан Жаксылыков.
«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — передает слова Токаева РБК.
Казахстанский лидер также заявил, что «из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства» армия не смогла справиться с кризисом в ходе январских протестов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Миротворцы ОДКБ полностью выведены из Казахстана
- Невролог объяснил, как отличить боль в пояснице от боли в почках
- Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром
- Макрон заявил, что Россия приносит Европе много пользы
- Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию
- Меркель отказалась работать в ООН
- СМИ: главврач «Матросской Тишины» задержан по подозрению в коррупции
- Организаторы «еврейской Нобелевки» отметили создателей «Спутника V»
- Джонсон отменил вакцинные паспорта и обязательные маски
- Актриса из «Петербургских тайн» умерла в 49 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru