Токаев раскритиковал «безынициативное» поведение экс-министра обороны Казахстана

По словам Токаева, слабые лидерские качества экс-главы Минобороны привели к тому, что стране пришлось обращаться за помощью в ОДКБ. На место уволенного министра пришел Руслан Жаксылыков.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — передает слова Токаева РБК.

Казахстанский лидер также заявил, что «из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства» армия не смогла справиться с кризисом в ходе январских протестов.

