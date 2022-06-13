Токаев примет участие в ПМЭФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Токаев примет участие в форуме по приглашению президента России Владимира Путина 17 июня, пишет RT.
«Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч», — указали в пресс-службе.
Юбилейный 25-й ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
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