Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре

В ходе встречи в столице Казахстана Астане Токаев предложил Путину совместить государственный визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Казахстанский лидер указал, что это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между странами.

«Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение, оно, безусловно, принимается», - ответил Токаеву Путин.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в самое кратчайшее время ждёт Путина в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

