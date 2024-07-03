Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласил своего российского коллегу Владимира Путина ещё раз посетить республику - в ноябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе встречи в столице Казахстана Астане Токаев предложил Путину совместить государственный визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Казахстанский лидер указал, что это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между странами.

«Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение, оно, безусловно, принимается», - ответил Токаеву Путин.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в самое кратчайшее время ждёт Путина в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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