Глава МИД Армении не примет участия во встрече ОДКБ в Казахстане
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. Об этом местному агентству «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в заседании ОДКБ 21 июня в Алма-Ате. Мероприятие состоится при председательстве Республики Казахстан.
В феврале текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия своей страны в ОДКБ. Он допустил возможность выхода Армении из этого союза в случае, если другие члены Организации не выполнят свои обязательства или не признают свою зону ответственности.
Позднее Пашинян уточнил, что его позиция может измениться, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится за свои заявления о военных действиях в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».
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