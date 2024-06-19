Глава МИД Армении не примет участия во встрече ОДКБ в Казахстане

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. Об этом местному агентству «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в заседании ОДКБ 21 июня в Алма-Ате. Мероприятие состоится при председательстве Республики Казахстан.