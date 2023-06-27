Токаев обсудил с Путиным его запланированный на осень визит в Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом России Владимиром Путиным предстоящий визит российского лидера в республику, запланированный на осень. Об этом Токаев заявил, поздравляя представителей казахстанских СМИ с профессиональным праздником.
Путин и Токаев в субботу провели телефонный разговор, напоминает RT. В ходе беседы российский президент проинформировал коллегу о событиях вокруг попытки вооруженного мятежа в РФ, пишет «Свободная пресса».
Как отметил Токаев, он заявил Путину о «полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности».
«Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года», — цитирует президента республики РИА Новости.
Лидер Казахстана также подтвердил «принципиальную позицию» страны относительно укрепления долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства с РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru