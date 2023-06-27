Токаев обсудил с Путиным его запланированный на осень визит в Казахстан

Путин и Токаев в субботу провели телефонный разговор, напоминает RT. В ходе беседы российский президент проинформировал коллегу о событиях вокруг попытки вооруженного мятежа в РФ, пишет «Свободная пресса».

Как отметил Токаев, он заявил Путину о «полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности».

«Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года», — цитирует президента республики РИА Новости.

Лидер Казахстана также подтвердил «принципиальную позицию» страны относительно укрепления долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства с РФ.

