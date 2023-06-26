МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа

Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ на фоне ситуации 24 июня, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА Новости.

Он отметил, что по линии министерства иностранных дел не было никакого официального запроса.

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24 июня сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформировал коллег о ситуации в стране на фоне мятежа.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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