МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа
Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ на фоне ситуации 24 июня, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА Новости.
Он отметил, что по линии министерства иностранных дел не было никакого официального запроса.
24 июня сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформировал коллег о ситуации в стране на фоне мятежа.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сурков: СВО выгодна олигархам, среди которых глава ЧВК «Вагнер» Пригожин
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать
- Глава Ямала устал от новостей и уехал в тундру ради информационного детокса
- «Не хотели проливать кровь»: Пригожин объяснил разворот колонн ЧВК «Вагнер» от Москвы
- «Не нужно нам этого!»: Сурков призвал отказаться от частных военных компаний
- Пригожин рассказал о потерях «Вагнера» во время мятежа
- В Омске на юношеских соревнованиях по гандболу отравились 19 детей
- Лавров заявил, что события с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами
- В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации «Вагнера»
- Премьер Канады назвал мятеж Пригожина внутренним делом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru