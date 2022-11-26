Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Власти Казахстана продолжат сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов, при этом сотрудничество с Россией и Китаем будет приоритетным. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.
В субботу Токаев, победивший на досрочных выборах главы республики, принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность президента.
«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — подчеркнул политик.
Кроме того, Астана будет прилагать усилия для развития «многогранного сотрудничества» с США, Евросоюзом, странами Азии, Ближнего Востока, Закавказья и всеми заинтересованными государствами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru