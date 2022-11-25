Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 28 ноября прибудет с визитом в Москву и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, это будет первая зарубежная поездка Токаева после его переизбрания главой государства.
«Два президента обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге, они по видеоконференции из Москвы обратятся», — отметил Песков.
Также Путин и Токаев проведут переговоры в формате рабочего завтрака и подпишут ряд документов.
«Это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит», — добавил пресс-секретарь.
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