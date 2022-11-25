Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве

Как отметил представитель Кремля, это будет первая зарубежная поездка Токаева после его переизбрания главой государства.

«Два президента обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге, они по видеоконференции из Москвы обратятся», — отметил Песков.

Также Путин и Токаев проведут переговоры в формате рабочего завтрака и подпишут ряд документов.

«Это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит», — добавил пресс-секретарь.

