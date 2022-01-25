Токаев назначил нового главу ЦИК Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии республики Берика Имашева и назначил новым главой ЦИК Нурлана Абдирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.
Полномочия Абдирова в качестве сенатора прекращены, отмечает РИА ФАН.
Ранее Токаев назначил Руслана Жаксылыкова главой Министерства обороны Казахстана, напоминает RT.
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