Токаев назначил нового главу ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии республики Берика Имашева и назначил новым главой ЦИК Нурлана Абдирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.

Полномочия Абдирова в качестве сенатора прекращены, отмечает РИА ФАН.

Ранее Токаев назначил Руслана Жаксылыкова главой Министерства обороны Казахстана, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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