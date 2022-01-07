Токаев: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время

По словам президента, они «останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.

Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).

