Токаев: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что миротворческие силы ОДКБ останутся в стране на некоторое время. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Путин обсудил с Токаевым действия ОДКБ

По словам президента, они «останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.

Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОДКБКазахстан
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