Токаев и Лукашенко прибыли в Москву
8 мая 202513:05
Президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко прилетели в Москву. Об этом пишет РИА Новости.
Главы государств прибыли в Россию для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Токаев и Лукашенко посетят парад на Красной площади 9 мая.
В четверг в российскую столицу прибыли главы Эфиопии, Южной Осетии, Гвинеи-Бисау, Зимбабве. Также в Москву прилетели президент Республики Сербской Милорад Додик и генсек организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru