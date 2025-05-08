Токаев и Лукашенко прибыли в Москву

Президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко прилетели в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

В Россию прибыли главы Гвинеи-Бисау и Зимбабве

Главы государств прибыли в Россию для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Токаев и Лукашенко посетят парад на Красной площади 9 мая.

В четверг в российскую столицу прибыли главы Эфиопии, Южной Осетии, Гвинеи-Бисау, Зимбабве. Также в Москву прилетели президент Республики Сербской Милорад Додик и генсек организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:День ПобедыРоссияБелоруссияКазахстанАлександр Лукашенко

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