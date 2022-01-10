Токаев: Бандиты в Казахстане имели численное преимущество
В Казахстане бандиты имели численное преимущество минимум в пять раз. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, они нападали на морги по ночам и забирали оттуда тела боевиков. Политик подчеркнул, что это практика международных террористов.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Протесты стартовали на западе республики, но позже распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Митингующие добавили политические лозунги.
Власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Сообщалось о пострадавших как со стороны митингующих, так и со стороны силовиков. 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство Казахстана и возглавил Совбез. Он обратился в ОДКБ за помощью для того, чтобы «преодолеть террористическую угрозу». В Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы.
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