Токаев: Бандиты в Казахстане имели численное преимущество

В Казахстане бандиты имели численное преимущество минимум в пять раз. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, они нападали на морги по ночам и забирали оттуда тела боевиков. Политик подчеркнул, что это практика международных террористов.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.