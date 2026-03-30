Титов: ШОС запустит «Барометр вызовов и угроз»
Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов объявил о запуске экспертного опроса на регулярной основе «Барометр вызовов и угроз». Он сообщил об этом после окончания обсуждений в формате круглого стола представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Единство перед лицом изменений: диалог ШОС о глобальных вызовах и угрозах устойчивому развитию» в Пекине.
ШОС — это международное объединение, которое состоит из десяти государств — России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. 5000 респондентов из этих стран будут определять основные вызовы, с которыми столкнутся страны-члены. Работа над этим проектом начнется после 2030 года и заключается в разработке программ по определению и нейтрализации главных угроз, а также формированию страновых групп по интересам, уточнил Титов.
«Старые правила в мире не работают, новые не определены, и пока кажется, что они и не нужны, все стороны решают свои тактические задачи, никому не до стратегий. Но глобальные риски только растут. Убежден, что именно в формате ШОС мы и должны искать пути их устранения», — передает его слова СМИ2.
Участники отметили, что в ходе круглого стола было принято решение, что анкетирование и опросы помогут выявить конкретные проблемы. Это поможет найти наиболее глубокий подход к решению этих задач, который будет формироваться в ходе последующих экспертных встреч.
