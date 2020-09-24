Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром России
Бизнесмен Олег Тиньков предложил сделать главу Сбербанка Германа Грефа премьер-министром России, пишет РИА Новости.
«Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать премьер министром, представляете, как бы он поменял страну?», - приводит агентство слова бизнесмена.
Тиньков также посоветовал Сбербанку купить Mail.ru Group и посетовал, что банк не сделал это весной, когда он мало стоил.
Во вторник стало известно о сделке «Яндекса» по покупке банка «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. В июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги».
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