Партия «Батькивщина» готовится к тому моменту, когда украинцы поймут, «как жестоко их обманули» на предыдущих президентских выборах, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, нынешнее руководство Украины – не самостоятельные люди, марионетки.

Тимошенко отметила, что Украина с её плодородной землёй уже сейчас закупает овощи и фрукты за рубежом, а в будущем будет импортировать все необходимые потребителям продукты. Он добавила, что её команда готовит свой антикризисный план, передаёт РИА ФАН.