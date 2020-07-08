Тимошенко: Украинцев обманули на президентских выборах

Партия «Батькивщина» готовится к тому моменту, когда украинцы поймут, «как жестоко их обманули» на предыдущих президентских выборах, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, нынешнее руководство Украины – не самостоятельные люди, марионетки.

Тимошенко отметила, что Украина с её плодородной землёй уже сейчас закупает овощи и фрукты за рубежом, а в будущем будет импортировать все необходимые потребителям продукты. Он добавила, что её команда готовит свой антикризисный план, передаёт РИА ФАН.

Остался комиком: Зеленского назвали «последним президентом Украины»

Как сообщает «Дни.ру», недавний опрос населения Украины от социологической группы «Рейтинг» показал разочарование украинцев президентом Владимиром Зеленским. Если полгода назад его работу одобряли 62% респондентов, а против были 25%, то сейчас это 36% и 52% соответственно.

На нелестные выражения в адрес Зеленского не скупятся не только политики, но и политологи. Так, киевский политолог Андрей Головачев назвал Зеленского «кидалой из хуторянской элиты», отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры