Тимошенко: Украинцев обманули на президентских выборах
Партия «Батькивщина» готовится к тому моменту, когда украинцы поймут, «как жестоко их обманули» на предыдущих президентских выборах, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
По словам политика, нынешнее руководство Украины – не самостоятельные люди, марионетки.
Тимошенко отметила, что Украина с её плодородной землёй уже сейчас закупает овощи и фрукты за рубежом, а в будущем будет импортировать все необходимые потребителям продукты. Он добавила, что её команда готовит свой антикризисный план, передаёт РИА ФАН.
Как сообщает «Дни.ру», недавний опрос населения Украины от социологической группы «Рейтинг» показал разочарование украинцев президентом Владимиром Зеленским. Если полгода назад его работу одобряли 62% респондентов, а против были 25%, то сейчас это 36% и 52% соответственно.
На нелестные выражения в адрес Зеленского не скупятся не только политики, но и политологи. Так, киевский политолог Андрей Головачев назвал Зеленского «кидалой из хуторянской элиты», отмечает РЕН ТВ.
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