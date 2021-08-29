Times: премьер Британии и другие министры использовали свои личные телефоны для работы
Британский премьер-министр Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов, невзирая на рекомендации по безопасности, пишет Times.
По данным издания, Джонсон нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал личный гаджет для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским бизнесменом Джеймсом Дайсеном.
Джонсон мог обсуждать с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а с Дайсеном — налоговые льготы для компании предпринимателя.
Как отмечает газета, таким образом, Джонсон нарушил собственные рекомендации от 2019 года, предупредив о риске взлома телефонов и электронной почты.
Напомним, медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание» могут свидетельствовать о том, что смартфон оказался взломан.
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