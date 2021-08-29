Times: премьер Британии и другие министры использовали свои личные телефоны для работы

Британский премьер-министр Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов, невзирая на рекомендации по безопасности, пишет Times.

Назван способ узнать о взломанном смартфоне

По данным издания, Джонсон нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал личный гаджет для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским бизнесменом Джеймсом Дайсеном.

Джонсон мог обсуждать с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а с Дайсеном — налоговые льготы для компании предпринимателя.

Как отмечает газета, таким образом, Джонсон нарушил собственные рекомендации от 2019 года, предупредив о риске взлома телефонов и электронной почты.

Напомним, медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание» могут свидетельствовать о том, что смартфон оказался взломан.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныБорис ДжонсонВеликобритания
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