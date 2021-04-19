Times: Британия создаст новый закон для борьбы с Россией и Китаем

Власти Великобритании планируют противодействовать России и Китаю с помощью нового закона, сообщает издание The Times. Все граждане, работающие от имени правительств других государств, будут обязаны регистрировать свое присутствие в стране.

Отказ от обязательной регистрации может быть рассмотрен как уголовное преступление. Закон расширит действие текущих мер по преследованию и депортации иностранных шпионов, угрожающих национальным интересам Великобритании.