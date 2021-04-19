Times: Британия создаст новый закон для борьбы с Россией и Китаем

Власти Великобритании планируют противодействовать России и Китаю с помощью нового закона, сообщает издание The Times. Все граждане, работающие от имени правительств других государств, будут обязаны регистрировать свое присутствие в стране.

Отказ от обязательной регистрации может быть рассмотрен как уголовное преступление. Закон расширит действие текущих мер по преследованию и депортации иностранных шпионов, угрожающих национальным интересам Великобритании.

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По информации издания, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит о нововведении во время речи королевы Елизаветы II 11 мая.

Ранее стало известно, что Великобритания в мае направит свои корабли в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КитайРоссияЗаконВеликобритания
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