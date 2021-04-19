Times: Британия создаст новый закон для борьбы с Россией и Китаем
Власти Великобритании планируют противодействовать России и Китаю с помощью нового закона, сообщает издание The Times. Все граждане, работающие от имени правительств других государств, будут обязаны регистрировать свое присутствие в стране.
Отказ от обязательной регистрации может быть рассмотрен как уголовное преступление. Закон расширит действие текущих мер по преследованию и депортации иностранных шпионов, угрожающих национальным интересам Великобритании.
По информации издания, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит о нововведении во время речи королевы Елизаветы II 11 мая.
Ранее стало известно, что Великобритания в мае направит свои корабли в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО.
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