Times: Борис Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии

В своих соцсетях он написал, что что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии.

«Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», - заключил Суинфорд.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает свой пост, сообщает RT.

