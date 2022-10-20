Times: Борис Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сложивший полномочия 6 сентября, намерен бороться за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд.
В своих соцсетях он написал, что что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии.
«Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», - заключил Суинфорд.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает свой пост, сообщает RT.
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