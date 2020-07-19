TikTok передумал открывать штаб-квартиру в Великобритании

По данным издания, переговоры об открытии штаб-квартиры TikTok в Великобритании длились несколько месяцев. Как утверждает источник, они могут возобновиться при условии улучшения международных взаимоотношений.

Ранее стало известно, что власти США всерьёз рассматривают возможность запрета китайского приложения TikTok в стране. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь Майк Помпео. Он отметил, что рекомендовал бы TikTok только тем, кто хочет передать свои данные в «руки Коммунистической партии Китая».

