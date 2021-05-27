Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС в июне

Оппозиционера, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую пригласят принять участие в следующем заседании Совета ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы пригласим госпожу Тихановскую на следующее заседание Совета ЕС в июне», — заявил глава евродипломатии на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД 27 стран ЕС в Португалии.

Заседание Совета МИД ЕС запланировано на 21 июня. Ожидается, что ко встрече будет подготовлен новый пакет санкций в отношении ряда граждан и организаций Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаседаниеЕвросоюзСветлана Тихановская
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