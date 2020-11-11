Тихановская высказалась о желании пообщаться с властями России

Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах президента Белоруссии и которую оппозиция считает победителем, сообщила, что хочет объяснить российским властям свою точку зрения, сообщает телеканал «Дождь».

Она считает, что переговоры должны проводиться с представителями оппозиционного координационного совета Белоруссии, если власти не хотят встречаться лично с ней.