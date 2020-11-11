Тихановская высказалась о желании пообщаться с властями России

Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах президента Белоруссии и которую оппозиция считает победителем, сообщила, что хочет объяснить российским властям свою точку зрения, сообщает телеканал «Дождь».

Она считает, что переговоры должны проводиться с представителями оппозиционного координационного совета Белоруссии, если власти не хотят встречаться лично с ней.

Тихановская заявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии

Россию она назвала «страной-соседкой», а потому такие контакты «очень важны».

Ранее Тихановская обозначила свою позицию о принадлежности Крыма.

По ее мнению, полуостров принадлежит Украине.

«Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», — сказала Тихановкая.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:РоссияБелоруссияСветлана Тихановская
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