Тихановская высказалась о желании пообщаться с властями России
Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах президента Белоруссии и которую оппозиция считает победителем, сообщила, что хочет объяснить российским властям свою точку зрения, сообщает телеканал «Дождь».
Она считает, что переговоры должны проводиться с представителями оппозиционного координационного совета Белоруссии, если власти не хотят встречаться лично с ней.
Россию она назвала «страной-соседкой», а потому такие контакты «очень важны».
Ранее Тихановская обозначила свою позицию о принадлежности Крыма.
По ее мнению, полуостров принадлежит Украине.
«Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», — сказала Тихановкая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru