Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии

По словам Тихановской, за минувший год оппозиция «обрела много друзей» на международной арене, которые предпринимают «действенные меры» против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Надеемся на то, что США, Великобритания и Канада вскоре объявят о новых санкциях, направленных против него», — приводит слова Тихановской ТАСС.

Политик подчеркнула, что требования оппозиции остаются прежними: освобождение политических заключенных и проведение новых президентских выборов.

Между тем Лукашенко предостерег западные страны от введения новых санкций в отношении Белоруссии, пишет «Свободная пресса». Глава государства указал, что подобные меры могут иметь негативные последствия для всех.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники действующего президента вышли на массовые акции протеста, требуя его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. После выборов Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели санкции против ряда белорусских граждан и организаций.

