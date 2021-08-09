Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционер Светлана Тихановская надеется на введение США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом политик заявила на пресс-конференции в министерстве иностранных дел Литвы по случаю годовщины президентских выборов в Белоруссии.
По словам Тихановской, за минувший год оппозиция «обрела много друзей» на международной арене, которые предпринимают «действенные меры» против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Надеемся на то, что США, Великобритания и Канада вскоре объявят о новых санкциях, направленных против него», — приводит слова Тихановской ТАСС.
Политик подчеркнула, что требования оппозиции остаются прежними: освобождение политических заключенных и проведение новых президентских выборов.
Между тем Лукашенко предостерег западные страны от введения новых санкций в отношении Белоруссии, пишет «Свободная пресса». Глава государства указал, что подобные меры могут иметь негативные последствия для всех.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники действующего президента вышли на массовые акции протеста, требуя его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. После выборов Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели санкции против ряда белорусских граждан и организаций.
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