СМИ: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии

США могут объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии в понедельник. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе.

По данным телеканала, объявление должно быть приурочено к годовщине выборов президента Белоруссии. Каких именно сфер коснутся ограничения, пока не известно.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. Противники Лукашенко вышли на массовые акции протеста, требуя его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. После выборов Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели санкции против ряда белорусских граждан и организаций.

