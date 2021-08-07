СМИ: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии
США могут объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии в понедельник. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе.
По данным телеканала, объявление должно быть приурочено к годовщине выборов президента Белоруссии. Каких именно сфер коснутся ограничения, пока не известно.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. Противники Лукашенко вышли на массовые акции протеста, требуя его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. После выборов Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели санкции против ряда белорусских граждан и организаций.
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