Тихановская встретится с главой Эстонии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая, сообщили РИА Новости в канцелярии главы страны.

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После встречи в дворце в парке Кадриорг Тихановская и Кальюлайд дадут совместную пресс-конференцию, пишет ФАН. Кроме того, экс-кандидат проведет встречи со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.

Ранее Светлана Тихановская в своем Telegram-канале заявила, что белорусские оппозиционеры готовят новые акции протестов. Они собираются провести честные выборы и освободить политзаключенных. Тихановская подчеркнула, что Евросоюз и США уже помогают гражданам страны.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЭстонияБелоруссияСветлана Тихановская
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