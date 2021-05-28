Тихановская встретится с главой Эстонии

После встречи в дворце в парке Кадриорг Тихановская и Кальюлайд дадут совместную пресс-конференцию, пишет ФАН. Кроме того, экс-кандидат проведет встречи со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.

Ранее Светлана Тихановская в своем Telegram-канале заявила, что белорусские оппозиционеры готовят новые акции протестов. Они собираются провести честные выборы и освободить политзаключенных. Тихановская подчеркнула, что Евросоюз и США уже помогают гражданам страны.

