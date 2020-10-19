Тихановская встретилась со швейцарскими депутатами
Белорусский оппозиционер, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела встречу с депутатами парламента Швейцарии. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
Швейцарские депутаты встретились с Тихановской в Вильнюсе, куда прибыли с рабочим визитом. Оппозиционер обсудила с парламентариями возможную поддержку белорусской оппозиции и участие Швейцарии в переговорах по выходу республики из кризиса.
Сообщается, что Тихановская поблагодарила представителей Швейцарии за санкции в отношении лиц, поддерживающих режим действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также политик обсудила помощь белорусским спортсменам, подвергшимся «репрессиям за политические взгляды».
Кроме того, Тихановская обсудила с депутатами арест Натальи Херрше, гражданки Швейцарии, задержанной в Минске и обвинённой в участии в незаконной акции протеста. Её освобождением занимаются правительство и посол Швейцарии.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время находящаяся в Литве.
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