Тихановская снова предложила Лукашенко переговоры
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская снова обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с предложением о переговорах. Обращение опубликовано на ее официальном сайте.
Тихановская предложила четыре формата мирного разрешения политического кризиса, возникшего после прошлогодних президентских выборов в Белоруссии. Это, во-первых, предварительные консультации с Лукашенко или его представителями, во-вторых, привлечение ОБСЕ для начала диалога, в-третьих, использование национальных государств в качестве посредников, и, в-четвертых, внутреннее разрешение кризиса.
Однако в обращении уточняется, что в стране отсутствуют институты, способные выступить гарантом исполнения договоренностей, так что основным сценарием несилового разрешения белорусского кризиса, по мнению Тихановской, является «внешнее посредничество и внешние гарантии для выполнения договоренностей».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал на них более 80 % голосов, оппозиция считает, что результаты сфальсифицированы. Акции протеста были жестоко подавлены. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе.
Ранее Тихановская попала в список лиц, причастных к террористической деятельности, составленный Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.
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