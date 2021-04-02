Тихановская попала в список лиц, причастных к терроризму
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко были включены в составленный Комитетом государственной безопасности (КГБ) республики перечень физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что КГБ расследует уголовное дело в отношении участников незарегистрированной организации «BYPOL», созданной для противодействия действующей власти.
«Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, КГБ привлек к уголовной ответственности 18 человек, обвиняемых в совершении акта терроризма организованной группой. Все фигуранты объявлены в международный розыск, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Европы.
После президентских выборов в августе в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов получил президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки. Члены КС были задержаны либо покинули страну. Тихановская в целях безопасности выехала в Литву, Латушко позже уехал в Польшу.
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