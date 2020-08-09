Тихановская проголосовала на выборах в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла участие в голосовании за кандидата в президенты страны, сообщает РИА Новости.
Тихановская приехала на восточную окраину Минска – на участок №21 в школе №137 на улице Калиновского.
Отмечается, что ей навстречу вышли с овацией несколько сотен сторонников.
Уже сегодня выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися - уже проголосовали 54% белоруссов.
Общедоступное голосование проходит 9 августа. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.
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