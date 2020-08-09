Тихановская проголосовала на выборах в Минске

Отмечается, что ей навстречу вышли с овацией несколько сотен сторонников.

Уже сегодня выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися - уже проголосовали 54% белоруссов.

Общедоступное голосование проходит 9 августа. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.

