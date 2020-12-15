Тихановская призвала ЕС проявить «нулевую толерантность» к Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Европарламент проявить к Белоруссии и ее действующему лидеру Александру Лукашенко «нулевую толерантность», передает издание DW.

Также Тихановская призвала отменить шенгенские и национальные визы стран ЕС для граждан Белоруссии и препятствовать сотрудничеству бизнеса с официальным Минском.

Ранее глава белорусской оппозиции раскритиковала европейских лидеров, заявив, что они «ничего не могут сделать» для помощи Белоруссии и только выражают свою обеспокоенность.



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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:ЕвропарламентБелоруссияСветлана Тихановская
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