Тихановская призвала ЕС проявить «нулевую толерантность» к Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Европарламент проявить к Белоруссии и ее действующему лидеру Александру Лукашенко «нулевую толерантность», передает издание DW.
Также Тихановская призвала отменить шенгенские и национальные визы стран ЕС для граждан Белоруссии и препятствовать сотрудничеству бизнеса с официальным Минском.
Ранее глава белорусской оппозиции раскритиковала европейских лидеров, заявив, что они «ничего не могут сделать» для помощи Белоруссии и только выражают свою обеспокоенность.
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