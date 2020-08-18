Тихановская поздравила мужа с днём рождения и обратилась к белорусам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новом видеообращении поздравила своего мужа с днём рождения, а также передала его призыв к соотечественникам.

«Он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», - цитирует Тихановскую «Газета.ру».

Блогер Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО. Изначально он выдвигался в президенты Белоруссии, однако его задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем и в воспрепятствовании проведению выборов. В итоге на выборы пошла его жена, По официальным данным, она проиграла выборы, набрав 10,1%. Однако оппозиция утверждает, что у неё поддержка абсолютного большинства, а финальный официальный результат сфальсифицирован.

Тихановская в обращении подчеркнула, что её муж не совершал преступления и был задержан из-за провокации спецслужб, стремившихся не пустить его на выборы.

Сама Тихановская находится в Литве. На днях она объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти.

