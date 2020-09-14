Тихановская объявила договорённости Путина с Лукашенко «незаконными»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением перед встречей президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая пройдёт сегодня в формате «один на один» в Сочи.
Обращаясь к Путину, Тихановская заявила, что любые его договорённости с «нелегитимным Лукашенко» не получат законной силы и «будут пересмотрены новой властью».
«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», -цитирует Тихановскую Ura.ru.
По официальным данным ЦИК Белоруссии, на выборах главы государства 9 августа победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80%. Тихановская набрала 10%, однако её сторонники не признают победу Лукашенко, считая её сфальсифицированной. Тихановская после выборов была вынуждена уехать в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции.
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