Тихановская обозначила позицию о Крыму

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что, по её мнению, процедура воссоединения Крыма с Россией нарушает международные нормы. Свою точку зрения она озвучила в интервью литовскому порталу LRT.

При этом Тихановская повторила своё высказывание о принятой в Белоруссии позиции по полуострову, согласно которой, «Крым де-юре украинский, а де-факто» — российский».

Тихановская также выступила в защиту троих задержанных членов Координационного совета оппозиции Лилии Власовой, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Экс-кандидат подчеркнула, что причина происходящего в Беларуси - вовсе не Координационный совет и оппозиция, а нежелание человека, который проиграл выборы, принять волю народа и уйти в отставку.

