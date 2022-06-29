США направят в Британию две эскадрильи F-35
США направят в Великобританию две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство», — цитирует главу государства РИА Новости.
Кроме того, США планируют увеличить до шести число эсминцев Соединенных Штатов на военно-морской базе Рота, пишет RT. Сейчас на военном объекте в Испании базируются четыре корабля этого класса.
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