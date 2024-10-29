The NYT: Зеленский удивился запрету Байдена бить оружием США по РФ вдали от зоны СВО

Президент Украины Владимир Зеленский оказался «ошеломлен» тем, что президент США Джо Байден не разрешил Украине использовать оружие США для ударов по территории РФ вдали от зоны проведения спецоперации, сообщило издание The New York Times.

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Американские чиновники заявили, что лидер Украины «был очень удивлен» таким решением Байдена, которое было озвучено Зеленскому на их встрече в Вашингтоне в сентябре.

По данным The NYT, Украина не смогла обозначить убедительные аргументы для подобного разрешения. Источники издания также уточняют, что число украинских целей на территории РФ «значительно превышает» число ракет, которые США или другая страна могли бы предоставить Украине.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что США не позволили Украине использовать дальнобойное оружие, поскольку не захотели рисковать, передает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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