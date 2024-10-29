The NYT: Зеленский удивился запрету Байдена бить оружием США по РФ вдали от зоны СВО

Американские чиновники заявили, что лидер Украины «был очень удивлен» таким решением Байдена, которое было озвучено Зеленскому на их встрече в Вашингтоне в сентябре.

По данным The NYT, Украина не смогла обозначить убедительные аргументы для подобного разрешения. Источники издания также уточняют, что число украинских целей на территории РФ «значительно превышает» число ракет, которые США или другая страна могли бы предоставить Украине.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что США не позволили Украине использовать дальнобойное оружие, поскольку не захотели рисковать, передает RT.

