The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем

«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», - цитирует ТАСС заявление британского издания.

Журналисты не стали уточнять размеры сумм пожертвования, а также судебных издержек.

