The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем
В британском издании признали, что газета «ошибочно опубликовала» заявление соратника Алексея Навального Леонида Волкова о том, что бизнесмен якобы хранит незаконные средства российского руководства и должен быть подвергнут санкциям.
«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», - цитирует ТАСС заявление британского издания.
Журналисты не стали уточнять размеры сумм пожертвования, а также судебных издержек.
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