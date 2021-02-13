The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем

В британском издании признали, что газета «ошибочно опубликовала» заявление соратника Алексея Навального Леонида Волкова о том, что бизнесмен якобы хранит незаконные средства российского руководства и должен быть подвергнут санкциям.

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«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», - цитирует ТАСС заявление британского издания.

Журналисты не стали уточнять размеры сумм пожертвования, а также судебных издержек.

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ТЕГИ:СанкцииСМИРоман Абрамович
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