The Guardian: Отчет о «российском вмешательстве» усилил раскол между демократами и республиканцами

Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц на слушаниях в судебном комитете Сената заявил, что его позиция по опубликованному отчету о ранних этапах расследования ФБР по вмешательству России в американские выборы не изменилась, чем усилил напряженность между демократами и республиканцами. Об этом пишет британское The Guardian.

Как отмечает издание, сенаторы обеих сторон настаивали на том, чтобы Хоровиц обратил внимание на выводы, подтверждающие их позиции. Однако, Хоровиц подчеркнул, что твердо поддерживает свой доклад, опубликованный в понедельник, в котором сделан вывод о том, что, хотя агенты ФБР допустили некоторые существенные ошибки, когда они начали расследование кампании Трампа, серьезность законных юридических обоснований для начала расследования спецадвокатом Робертом Мюллером в 2017 году имела серьезный перевес.

Ранее конгрессмен-республиканец Энди Биггс в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что в Соединенных Штатах Америки ещё как минимум год будут продолжаться различные расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году и другие разбирательства, связанные с ними.