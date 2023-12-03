The Guardian: канцлер ФРГ Шольц стал лучшим другом Зеленского

Издание отметило, что Шольц стал лидером западной коалиции в поддержку Украины. В этой роли он сменил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, считает автор статьи Саймон Тисдалл.

Журналист напомнил, что ФРГ объявила о выделении Украине в следующем году восьми миллиардов евро, тогда как другие участники коалиции сомневаются в необходимости продолжать финансирование Киева.

Ранее Шольц заверил, что Германия обеспечит Украину необходимой военной помощью даже в условиях проблем с бюджетом, передает «Радиоточка НСН».

