The Guardian: канцлер ФРГ Шольц стал лучшим другом Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц стал лучшим другом украинского лидера Владимира Зеленского, пишет газета The Guardian.

Шольц заявил, что на G20 призвал Путина завершить СВО

Издание отметило, что Шольц стал лидером западной коалиции в поддержку Украины. В этой роли он сменил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, считает автор статьи Саймон Тисдалл.

Журналист напомнил, что ФРГ объявила о выделении Украине в следующем году восьми миллиардов евро, тогда как другие участники коалиции сомневаются в необходимости продолжать финансирование Киева.

Ранее Шольц заверил, что Германия обеспечит Украину необходимой военной помощью даже в условиях проблем с бюджетом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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