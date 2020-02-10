Телеведущий Соловьёв обозвал сволочью украинского мэра

По мнению Соловьёва, подобные рассуждения по отношению к памяти о победе в Великой Отечественной войне оскорбительны, сообщает телеканал «360».

«А эта сволочь считает себя христианином?» — поинтересовался Соловьев в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1». Телеведущий добавил, что людям, живущим в атмосфере уважения к подвигу, «совершенно омерзительна» идея Садового.

По словам Соловьёва, после подобных слов «у нас нет общего прошлого» с Садовым.

Кузнецов в годы войны работал в тылу немцев в районе украинского города Ровно. Войдя в круги немецких офицеров, он собирал ценную для советского руководства информацию, а также занимался ликвидацией руководителей германского режима на территории Западной Украины. В 1944 году он погиб в бою с украинскими националистами на границе Львовской и Волынской областей. Его прах перезахоронили во Львове в 1960 году.

