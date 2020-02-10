Телеведущий Соловьёв обозвал сволочью украинского мэра
Российский телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал мэра украинского города Львов Андрея Садового за его высказывание об условиях передачи России праха советского разведчика Николая Кузнецова. Садовой предложил решать этот вопрос лишь после того, как Россия вернёт Киеву задержанных украинцев.
По мнению Соловьёва, подобные рассуждения по отношению к памяти о победе в Великой Отечественной войне оскорбительны, сообщает телеканал «360».
«А эта сволочь считает себя христианином?» — поинтересовался Соловьев в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1». Телеведущий добавил, что людям, живущим в атмосфере уважения к подвигу, «совершенно омерзительна» идея Садового.
По словам Соловьёва, после подобных слов «у нас нет общего прошлого» с Садовым.
Кузнецов в годы войны работал в тылу немцев в районе украинского города Ровно. Войдя в круги немецких офицеров, он собирал ценную для советского руководства информацию, а также занимался ликвидацией руководителей германского режима на территории Западной Украины. В 1944 году он погиб в бою с украинскими националистами на границе Львовской и Волынской областей. Его прах перезахоронили во Львове в 1960 году.
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