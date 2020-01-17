Телеведущий Соловьев накричал на эксперта из-за Польши

Соловьеву не понравилось, что Амнуэль не согласился с мнением, будто Польша должна извиниться за замученных до смерти во время польско-советской войны советских граждан. Телеведущий поинтересовался у гостя передачи, извинилась ли Польша за красноармейцев так же, как Россия извинилась за расстрел польских офицеров в Катыни в 1940 году. Он напомнил о ликвидации советских дипломатов в Польше.

Амнуэль оправдал действия польской стороны тем, что убивали те, чьи семьи «убивались в СССР». Соловьева этот аргумент разозлил, и он продолжил, повысив голос. В частности, журналист заявил, что Польша «планировала вместе с Гитлером удар на Россию» и позиционировала себя как главный геополитический враг советской России. Возражения Амнуэля, что Польша была врагом «коммунистического террористического режима», Соловьев парировал апелляцией к Юзефу Пилсудскому.

«А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет?» - возмутился ведущий программы.

Споры о причинах начала Второй мировой войны и роли СССР обострились в канун 75-летия Победы. Эту тему, в частности, затрагивал президент Владимир Путин, некоторые заявления которого негативно восприняли в Польше.

