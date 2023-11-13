Telegraph: Экс-премьер Кэмерон возглавил МИД Британии
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон станет новым главой МИД Соединенного Королевства. Об этом пишет Telegraph.
«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», — отмечает газета.
Ранее в Консервативной партии страны сообщили, что премьер Риши Сунак уволил главу МВД Британии Суэллу Браверман и проведет перестановки в кабмине. Новым министром внутренних дел назначили экс-главу МИД Джеймса Клеверли.
Дэвид Кэмерон занимал пост премьера Британии в 2010-2016 годах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После отставки политик работал в американской компании First Data.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru