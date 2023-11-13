Sky: Сунак уволил главу МВД Британии

«Премьер-министр вынужден был принять меры после того, как госпожу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, глава правительства Соединенного Королевства проведет кадровые перестановки в кабмине в понедельник.

Ранее стало известно, что Браверман может лишиться поста главы МВД из-за критики действий полиции на митингах в поддержку Палестины, напоминает RT. Министр написала статью, заявив о «двойных стандартах» полиции, которая по большей части «игнорирует» некоторые демонстрации, в том числе пропалестинские.

