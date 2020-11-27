Телеграм завидует ВЭБу и жалеет киргизов

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В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России по поручению президента проведет оптимизацию институтов развития. Под управление ВЭБ.РФ передадут Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, РОСНАНО и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Восемь институтов развития ликвидируют, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Ряд институтов развития укрупнят, объединив их с другими, имеющими схожий функционал. Агентство по страхованию вкладов, Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа в новой структуре сохранятся. АО «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.

«Номенклатура» отмечает, что о необходимости реформы говорили давно:

«Курс на оптимизацию институтов развития был задан президентом еще в 2015 году, когда глава государства заявил, что многие институты развития стали "помойкой для плохих долгов". Затем уже после обновления национальных целей и запуска проектов по их достижению в июле 2020 года Владимир Владимирович вновь отметил необходимость более эффективного управления ресурсами по достижению наццелей. Таким образом, речь идет не о каком-то конъюнктурном решении на фоне кризиса, но о реализации давно уже намеченных проектов оптимизации. Основная претензия к существующей структуре институтов развития в общем и целом связана с проблематикой достижения наццелей. Ситуация, когда деятельность институтов не осуществляется в русле достижения наццелей, более недопустима. Реформа, в свою очередь, позволит привязать цели деятельности всех институтов развития собственно к наццелям».

«Политджойстик» предрекает масштабные проверки:

«Чтобы понять, что сегодня разворошил премьер Мишустин – посмотрите фамилии тех, кто возглавлял Институты развития. Одно только скажу: это вторая масштабная волна национализации элит в России и обнуление десятков элитных договоренностей. Каждый из ИР будет подвергнут аудиту, как с точки зрения расходования государственных средств, так и с точки зрения эффективности и полезности проектов».

«Мейстер» считает, что реформа системы госуправления и оптимизация институтов развития говорят о нормализации ситуации с коронавирусом:

«Административная реформа, объединение и оптимизация "институтов развития" и т.д. – те вещи, под которые изначально формировалось правительство Мишустина. Однако из-за коронакризиса правительству пришлось отложить свои планы и заниматься "тушением пожаров". Судя по бодрому старту реформы, на данный момент административная система готова к коронавирусу, настолько насколько это вообще возможно. Больше здесь добавить на уровне правительства нечего, точечной донастройкой займутся непосредственно Минздрав, Роспотребнадзор и губернаторы на местах, ну а непосредственным спасением жизней занимаются врачи, и советы чиновников им не помогут. Правительство же в целом возвращается к реализации тех планов и задач, которые президент ставил перед министрами еще в феврале. Хотя цифры по заболеваемости все еще не радуют и до полной победы над коронавирусом все еще далеко, то, что правительство возвращается к своей основной работе – достаточно важный индикатор нормализации ситуации».

«Научно-образовательная политика» рассказывает, в чем заключается цель объединения Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ):

«Проведут ревизию грантовых линеек, выявят лакуны, обиженные финансированием, снимут излишнее дублирование. В итоге условные "грантовые пространства" РНФ и РФФИ станут полностью комплементарными, взаимодополняющими. А значит, отпадет и надобность в двух различных структурах, каждой со своими правилами и требованиями».

«Темник» объясняет, зачем понадобилась реформа институтов развития:

«По сути, перед нами стремление избавиться от обузы в виде разросшейся среды ИР. Сейчас Правительство сконцентрировано на выполнении майского суперуказа – ради его целей нужно сосредоточить все имеющиеся ресурсы. Но ряд ИР оттягивают ресурсы на себя и не вносят вклад в достижение национальных целей, а подтолкнуть их к этому уже затруднительно. Поэтому в Правительстве взялись за упорядочивание среды институтов развития с целью создать четкие правила игры и провести дефрагментацию. Любопытно, что под ликвидацию попадут "Сколково" и Роснано. В былые времена от них ждали кейсы с достижениями, с масштабными "историями успеха". Но ничего существенного не дождались, да и приоритеты поменялись».

