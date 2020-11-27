Телеграм завидует ВЭБу и жалеет киргизов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Оптимизация институтов развития
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России по поручению президента проведет оптимизацию институтов развития. Под управление ВЭБ.РФ передадут Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, РОСНАНО и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Восемь институтов развития ликвидируют, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Ряд институтов развития укрупнят, объединив их с другими, имеющими схожий функционал. Агентство по страхованию вкладов, Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа в новой структуре сохранятся. АО «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.
«Номенклатура» отмечает, что о необходимости реформы говорили давно:
«Курс на оптимизацию институтов развития был задан президентом еще в 2015 году, когда глава государства заявил, что многие институты развития стали "помойкой для плохих долгов". Затем уже после обновления национальных целей и запуска проектов по их достижению в июле 2020 года Владимир Владимирович вновь отметил необходимость более эффективного управления ресурсами по достижению наццелей. Таким образом, речь идет не о каком-то конъюнктурном решении на фоне кризиса, но о реализации давно уже намеченных проектов оптимизации. Основная претензия к существующей структуре институтов развития в общем и целом связана с проблематикой достижения наццелей. Ситуация, когда деятельность институтов не осуществляется в русле достижения наццелей, более недопустима. Реформа, в свою очередь, позволит привязать цели деятельности всех институтов развития собственно к наццелям».
«Политджойстик» предрекает масштабные проверки:
«Чтобы понять, что сегодня разворошил премьер Мишустин – посмотрите фамилии тех, кто возглавлял Институты развития. Одно только скажу: это вторая масштабная волна национализации элит в России и обнуление десятков элитных договоренностей. Каждый из ИР будет подвергнут аудиту, как с точки зрения расходования государственных средств, так и с точки зрения эффективности и полезности проектов».
«Мейстер» считает, что реформа системы госуправления и оптимизация институтов развития говорят о нормализации ситуации с коронавирусом:
«Административная реформа, объединение и оптимизация "институтов развития" и т.д. – те вещи, под которые изначально формировалось правительство Мишустина. Однако из-за коронакризиса правительству пришлось отложить свои планы и заниматься "тушением пожаров". Судя по бодрому старту реформы, на данный момент административная система готова к коронавирусу, настолько насколько это вообще возможно. Больше здесь добавить на уровне правительства нечего, точечной донастройкой займутся непосредственно Минздрав, Роспотребнадзор и губернаторы на местах, ну а непосредственным спасением жизней занимаются врачи, и советы чиновников им не помогут. Правительство же в целом возвращается к реализации тех планов и задач, которые президент ставил перед министрами еще в феврале. Хотя цифры по заболеваемости все еще не радуют и до полной победы над коронавирусом все еще далеко, то, что правительство возвращается к своей основной работе – достаточно важный индикатор нормализации ситуации».
«Научно-образовательная политика» рассказывает, в чем заключается цель объединения Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ):
«Проведут ревизию грантовых линеек, выявят лакуны, обиженные финансированием, снимут излишнее дублирование. В итоге условные "грантовые пространства" РНФ и РФФИ станут полностью комплементарными, взаимодополняющими. А значит, отпадет и надобность в двух различных структурах, каждой со своими правилами и требованиями».
«Темник» объясняет, зачем понадобилась реформа институтов развития:
«По сути, перед нами стремление избавиться от обузы в виде разросшейся среды ИР. Сейчас Правительство сконцентрировано на выполнении майского суперуказа – ради его целей нужно сосредоточить все имеющиеся ресурсы. Но ряд ИР оттягивают ресурсы на себя и не вносят вклад в достижение национальных целей, а подтолкнуть их к этому уже затруднительно. Поэтому в Правительстве взялись за упорядочивание среды институтов развития с целью создать четкие правила игры и провести дефрагментацию. Любопытно, что под ликвидацию попадут "Сколково" и Роснано. В былые времена от них ждали кейсы с достижениями, с масштабными "историями успеха". Но ничего существенного не дождались, да и приоритеты поменялись».
Коронавирусные ограничения
Авторы телеграм-каналов продолжают обсуждать противоэпидемиологические ограничения и уровень их исполнения.
«Мюсли вслух» приводят данные свежего опроса ВЦИОМ и делают неожиданный вывод:
«89% скорее поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах. 87% скорее поддерживают введение требований соблюдения дистанции в 1,5-2 метра между людьми в общественных местах. Как видим, результат живо напоминает знаменитый опрос ВЦИОМ 2014 года, когда 86% россиян одобрили воссоединение Крыма с Россией. Коронавирус создал в обществе консенсус совершенно "крымского" уровня. Разумеется, это консенсус на словах. Как еще в 1930-е гг. доказал американский психолог Ричард Ла Пьер, реально люди часто ведут себя совсем не так, как говорят (выражаясь ученым языком: декларируемые поведенческие установки не совпадают с реальным поведением). Достаточно посмотреть на соседей в вагоне метро, где у половины маски сдвинуты на шею, чтобы убедиться: Ла Пьер был прав – слова и дела людей не совпадают. Но никакой иной консенсус за месяцы возникнуть и не может, чтобы соблюдение противоэпидемических правил стало автоматическим и вошло в привычное бытовое поведение, нужны годы (если не десятилетия)».
«Записки врача» указывают на профессиональную группу, которой лучше бы поскорее сформировать указанное бытовое поведение:
«Я заметила, что очень мало таксистов ездят в масках. За прошлую неделю у меня было поездки 3, и каждый раз водитель был без маски. При этом мне почему-то неловко просить их надеть маску, хотя дело касается моего здоровья. Тем более это их прямая обязанность. Надо как-то переступить в себе эту дурацкую неловкость и стеснение и спокойно и вежливо просить надеть маску».
В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной работе. Среди прочего за работодателями закреплена обязанность обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой. Согласно одной из норм законопроекта, перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.
«Всевидящее око» отмечает, что нет худа без добра:
«Как мы говорили уже несколько раз, помимо плохого ковид порой несет немало хорошего. Вот, например, законодательное регулирование дистанционной работы – это очень неплохая вещь. Принимается закон, разумеется, на фоне эпидемии и ее ограничений, но пригодится не только за этим. В дальнейшем законодательная ясность, возможно, будет способствовать готовности работодателей не привязывать людей к офисам там, где это возможно. И сделает легче и приятнее жизнь "фрилансеров". Лишь бы изменения в законодательстве были продуманными и удачными».
На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 15 января, в то же время подчеркнув, что новых ограничительных мер в столице вводить не планируют.
«Толкователь» радуется:
«К мэрии Москвы пришло понимание, что личный автомобиль – это санитарная крепость, и больше ни на них, ни на такси нет QR-кодов. Полное закрытие потребительского сектора убивает городскую экономику, но при этом не останавливает Ковид. И потому продолжают работать рестораны, салоны красоты, ТРЦ, стоматологии и фитнесы. И даже церкви. <…> Борьба с Ковидом во многом ушла от "палки" к самосознанию. Только ты сам можешь в полной мере защитить себя, тебе дается выбор самому – идти в бар или остаться дома. В целом это все – гибридный вариант карантина, с учетом накопленного опыта от самых жестких локдаунов, типа итальянского Пьемонта, до самых мягких – вроде Швеции. Где-то ближе к середине декабря станет понятно, сработала ли эта модель».
«РосСкандал» пишет, что некоторых региональных чиновников жизнь ничему не учит:
«В Ялте медики из «красной зоны» не вышли на работу из-за отмены президентских выплат. Протестуют медсестры ЦГБ №1, которых, как и весь персонал, в сентябре и октябре лишили федеральных и региональных надбавок. А еще у медиков отобрали чайные наборы от "ЕР" ["Единой России"], дескать, подарков все равно на всех бы не хватило, так не достаньтесь же вы никому. Ну, понятно, что задержанные президентские рано или поздно заплатят. Но вкупе с подарками вырисовывается какое-то, ну, просто собачье отношение к людям, брошенным в самое пекло! Они же, как фронтовики на передовой. Что ж вы творите, управленцы...»
Статус русского языка в Киргизии
Член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык в Киргизии статуса официального.
«Новый Век» потрясен образностью речи Торалиева:
«Торалиев нашел те слова, которыми можно описать чувства всех цветных революционеров вокруг России. "Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение – оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть". Как привязанная собака! Вот в чем соль. Прорвавшаяся в этой фразе экспрессия лучше всех аналитиков говорит, что киргизский сценарий еще не окончен. Не особо замеченная на фоне Арцаха и Белоруссии очередная смена власти в Бишкеке не только продолжает методичное разрушение системы связей и отношений вдоль российских границ, но и обогащает это разрушение новыми образами».
«338» считает, что Россия должна отреагировать:
«Мы привыкли к тому, что жители Киргизии называют себя жителями Кыргызстана. Мы дистанцировались от переворота в республике, произошедшего 1,5 месяца назад, мы с пониманием отнеслись от "невозможности" ВС республики выполнить обязательства по Договору о коллективной безопасности. Мы возобновили оказание финпомощи республике, продолжаем оказывать содействие в борьбе с ковидом, оказываем гумпомощь, в том числе продовольствием. И тут какой-то Садирдин Торалиев, включенный в конституционное совещание, позволяет на государственном уровне усомниться в закрепленной позиции русского языка. Вероятность того, что "инициатива" непроходная – выше 99%. Но в здоровом обществе и государстве, связанных с другим немногим более чем во всех отношениях, затрагивание таких вопросов недопустимо. Так что еще один довод для создания пророссийской социологии в СНГ и "рейтинга русского языка"».
«Беспощадный таксист» сочувствует киргизам:
«В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального. Если это произойдет, то следующее поколение таксистов в крупных городах совсем не сможет говорить по-русски, что существенно осложнит им устройство на работу. Пока свободолюбивые киргизы тешат свою гордыню, где-то довольно потирают руки их соседи, готовые занять места за рулем брендированных машин».
«Русский Демиург» цитирует найденное в интернете письмо киргизского врача, работающего в России:
«Я из Оша, 10 лет живу и работаю в РФ в Свердловской области врачом. Я не русский, но школу в Оше русскую закончил. Очень рад, что родители заранее побеспокоились о моей школе и универе. Я врач, русскую грамоту знаю получше местных русских. Да, поверьте, половина моих медсестер не умеют правильно писать. Есть земляки врачи, пишут с ошибками, но их никто чурками не называет. Понимают, что язык для них не родной. Я представить не могу, как в медицинском институте будут преподавать на кыргызском. Это невозможно. Истории болезни в кыргызских больницах пишут на русском, только лицевая сторона на кыргызском. И это я только по своей профессии говорю. П.С. Начиная с мая месяца (я анестезиолог) получаю 92 тыс. рублей путинских надбавок за ковид, 46 тыс. губернаторских надбавок и свою зарплату 115 тысяч (с дежурствами). В сумме меньше 250 тыс., начиная с мая месяца, не получал. Основная сумма переводится моим родным в Ош. Вот поэтому ни разу не пожалел о знании русского языка. Делайте выводы, учите детей русскому языку».
Впрочем, два члена Конституционного совещания Киргизии уже сообщили, что совещание не рассматривает вопрос лишения русского языка статуса официального.
Сенат Франции призвал правительство признать Нагорный Карабах
В среду французский Сенат принял резолюцию с призывом к правительству признать Нагорный Карабах. В четверг французский МИД распространил заявление о том, что Париж не признает самопровозглашенную республику.
«АДЕКВАТ» считает, что инициатива французского Сената показательна:
«Рекомендация от сената правительству Франции о признании Нагорного Карабаха спустя скоро 30 лет после его провозглашения и после того, как Азербайджан его изрядно обкорнал – образец политики ЕС последних десятилетий. Не делать ничего, боже упаси, но периодически запускать громкую риторику с последствиями. Прямо-таки инструкция "как разозлить всех", включая армян – у тех теперь долго будут резонные вопросы на тему "а чего только сейчас-то"?»
«KamranLeaks» пишет о том, почему Сенат заявил о независимости Карабаха именно сейчас:
«Во-первых, потому что Азербайджан провел успешную военную операцию, поставившую крест не только на независимости, но, возможно, и на статусе НКР. Во-вторых, в дело вмешалась Турция, сегодня как никогда ненавидимая Парижем. Франция с завистью наблюдает за тем, как Реджеп Эрдоган выкидывает ее из Ливии и Сирии, уничтожая французских союзников в лице Халифы Хафтара и курдских YPG. Парижу не нравится разведка турками газа в Средиземном море. И плюс религиозный фактор. Эрдоган выступает защитником мусульман мира, а Эммануэль Макрон в этом видит угрозу европейской безопасности. Французы боятся повторения кошмаров Средневековья, когда французский посол ходил на поклон к османскому султану Сулейману Великолепному, а Средиземное море было превращено пашой Хайреддином Барбароссой во внутреннее османское озеро».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» полагает, что Францию, и не только ее, не устраивает то, как разрешилась ситуация в Карабахе:
«Понятно, она не так закончилась, как французам, американцам и, кстати, туркам, хотелось бы. Притом, что хотелки у них разные. И не так, как хотелось бы армянам и азербайджанцам, у которых они вообще прямо противоположные. И, кстати, иранцам и грузинам, которых российская миротворческая группировка в Карабахе сильно напрягает. Поскольку миротворческая-то она миротворческая, но хорошо вооружена, оснащена и имеет боевой опыт еще с Сирии. Что, кстати, и западников напрягает до крайности. Усилилась Россия в Закавказье? Еще как! И понимание этого факта окрашивает французскую резолюцию. Не так там все пошло, как Париж бы хотел. И не так, как хотел бы Вашингтон. Очень быстро, очень эффективно и их не спрося сработала Москва, спасибо и Первому, и Минобороны. Ну, Шойгу и его команда работать умеют. Это и по Крыму было видно, и по Сирии, и по Карабаху. А если так и дальше пойдет?!»
«Девичья башня» считает, что французы провоцируют Армению:
«Армения осознала, что Россия является единственной силой на Южном Кавказе, от которой Армения полностью зависит. Отныне Армения сможет действовать только в пророссийском ключе. Многовекторность остается в прошлом. У Азербайджана откровенно антизападная позиция, при этом в партнерах он видит Турцию и Россию. Также возникает дополнительная зависимость от России в урегулировании карабахской проблемы. У Турции и России появилось новое поле для сотрудничества. Интенсифицируется коммуникация. В целом это означает одно – позиции России на Южном Кавказе значительно усилились, более того, укрепились и связи с Турцией, членом НАТО. Единственная возможность для Запада не утратить влияние на Южном Кавказе – воздействовать на Армению, предлагая свои альтернативы, демонстрируя, что альтернативы Запада лучше, чем российские».
«Методичка» сомневается, что заявление французского Сената что-либо изменит:
«Хотя Франция и сделала не просто громкое, а оглушающее заявление, но подкрепить его реальными действиями будет куда сложнее, чем провести эффектные зачистки в бывших африканских колониях. Возможно, все ограничится тем, что у армянской армии в самое ближайшее время появится куда больше современных типов вооружений. Или не появится. Мистраль – ветер переменчивый».
Дональд Трамп передает полномочия Джо Байдену
В понедельник президент США Дональд Трамп рекомендовал членам своей администрации делать все необходимое для передачи полномочий следующей администрации. При этом Трамп подчеркнул, что продолжает борьбу за результаты президентских выборов.
«Доктор прописал» рассказывает, что демократы готовят Трампу неприятности:
«Исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам сообщил, с чего начнется процедура. И сразу же намекнул, что у Трампа будут проблемы. По его словам, "будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности". И "мы также намерены получить полное представление о попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения". Что подразумевается под словами "попытки опустошить государственные учреждения", Абрахам не уточнил».
«НАШ президент США» рассказывает, кто будет работать в администрации Байдена:
«Моду на политику через соцсети взял и Джо Байден. На своей странице он разместил ролик с кандидатурами в свою будущую администрацию. В этом списке сразу обозначилось 2 тенденции. Первая – демократ решил отказаться от спорных кандидатур, например, Сьюзан Райс. Вторую тенденцию можно назвать Obama камбэк. К власти возвращаются люди из окружения 44-ого президента. Итак, пост, вокруг которого была большая интрига – госсекретарь. Им должен стать Энтони Блинкен. 58 лет, выпускник Гарварда и Колумбийского университета, в Белом доме служил еще при Билле Клинтоне спичрайтером. Позже работал с Байденом в комитете сената по международным делам. Во времена Обамы дорос до заместителя госсекретаря. Как любой демократ, поддерживает санкции против России, хотя и признает, что налаживать отношения Москвы и Вашингтона необходимо. Ожидается, что будет бороться с наследием Трампа, а именно выходом из соглашений по климату и ядерной программы Ирана».
Политолог Дмитрий Дробницкий пишет о том, что сулит назначение Блинкена:
«Если номинация Тони Блинкена госсекретарем новой администрации Байдена состоится, это будет означать две вещи: (А) реинкарнацию проекта Обамы в его втором издании (2013-2016 гг.) и (Б) чрезвычайно резкое перекладывание внешнеполитического руля Соединенных Штатов на курс либерального интервенционизма. <…> Блинкен – человек, который всей своей карьерой показывает, что либинтервенты по большому счету опаснее и влиятельнее неоконов в Вашингтоне. Фигура какого-нибудь Джона Болтона на фоне людей вроде Тони Блинкена смотрится просто комично».
«Орда» рассуждает о том, что администрация Байдена принесет Европе и России:
«Европа ликует не потому, что реально воображает, будто 80-летний дед Байден будет сильным лидером. Совершенно наоборот – европейцы явно рассчитывают на то, что Джо будет мирно поскрипывать в своем овальном кабинете, думая о том, что наконец-то дорвался, а они будут слать ему приветы и благодарности, торты и шоколад, шарфы и носки – а сами будут спокойно заниматься своими делами. Достройкой Северного потока-2. Экономией на выплатах в НАТО. Укрощением Британии. И другими важными делами. А если удастся натравить гребешковых ястребов Джо на что-нибудь вроде Турции с целью принудить ее к покорности – будет вообще отлично. ...А с Россией эта администрация, конечно, назад не подружится. Отношения будут ужасные. Но, как философски заметил некто Путин В.В., "что давно испорчено, уже не испортишь"».
«Солнечный шторм» удивляется ликованию либералов в связи с победой Байдена:
«Шум, гам, вопли и улюлюканье стоят такие, будто повергли все мировое зло разом, не меньше. Ну или же, как минимум, навсегда покончили с ковидом. <…> Байден, по сути, фигура чисто техническая, эдакий один большой "антитрамп", который "за все хорошее против всего плохого" – т.е. просто говорящая голова, чья задача лишь ретранслировать в социум актуальную повесточку стоящих за ним серых кардиналов и гигантских мировых корпораций. Надо ли при таких раскладах ломать копья вокруг его персоны? Вопрос риторический».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Россия заявила о готовности передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID
- В Адыгее полицейский случайно подстрелил 14-летнюю девочку
- Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов
- Госдума решила запретить публичную демонстрацию нацистских преступников
- СМИ: в КНДР казнили нарушителя мер по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru