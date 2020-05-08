Телеграм вгляделся в «Пять глаз» и пожалел Пулитцера

1

По мере приближения 9 мая авторы Телеграм-каналов все чаще с горечью отмечали нелепости, ошибки и откровенные провокации в оформлении интернет-проектов и общественных пространств. Например, в Новосибирске в честь Дня Победы почему-то вывесили плакат с портретом советского эстрадного артиста – менталиста Вольфа Мессинга, который выступал с номерами по чтению мыслей зрителей, причем в подписи на плакате была допущена опечатка.

У «16 негритят» в этой связи возникли вопросы к новосибирской администрации:

«Наличие самого Вольфа Мессинга – не единственная странность на плакате в честь 75-летия Великой Победы в Новосибирске. Сам Мессинг на плакате назван еще и "меТНалистом" (кто это?!). <…> Вы же это утверждали?! Почему Мессинг? Даже если это ваша концепция наружной рекламы, неужели нельзя вычитать текст?! Безответственность и непрофессионализм становятся массовым явлением в муниципалитетах субъектов РФ, но особенно это заметно в социальной наружной рекламе».

В Коми на многоквартирном доме Усинска вывесили плакат в честь советских оленно-лыжных батальонов. Но из-за ошибки городского управления культуры на плакате оказалось изображение не советского, а финского солдата, сделанное в 1944 году, когда Финляндия участвовала в войне на стороне гитлеровской Германии.

«РосСкандал» считает, что этот случай должен повлечь кадровые выводы:

«Жители Усинска скандируют "Позор!". Баннер уже сняли. Но глубокое недоумение о вменяемости местной администрации осталось! Как и глубочайшая кадровая катастрофа по всей стране. Случай-то не первый и даже не двадцатый...»

В Челябинске в рамках проекта «Имена героев» в соцсети выложили фото Гитлера с заретушированными усами. Неизвестный прислал администраторам паблика фото и написал, что это его дед-ветеран. Администраторы не узнали Гитлера и опубликовали его изображение наряду с фото настоящих героев.

Журналист Дмитрий Моргулес полагает, что этот инцидент – повод задуматься о качестве образовательной системы:

«Вся эта история с фото молодого Гитлера и чьей-то глупой шуткой – на самом деле про школьное образование».

«Мейстер» видит три объяснения происходящему:

«Почему так происходит? Причин три: жадность, невежество и лень. Жадность – дизайнеры скачивают картинки из бесплатных фотобанков. Но в них нет советских фото и кинокадров: права на них принадлежат ТАСС, РИА "Новости", Госфильмофонду, РГАКФД, и они не бесплатные. Невежество – знаний дизайнеров и прочих рекламщиков с заказчиками не хватает, чтобы понять: кто или что изображено на фото- или кинокадре. <…> Лень – и рекламщикам, и заказчикам неохота и недосуг проконсультироваться с историками, спросить, что же (или кто) изображен на снимке. Хотя тут и жадность сказывается – историки ведь могут и денег за консультацию спросить. А итог этого разгула жадности, невежества и лени – ежегодный позор».

