Телеграм вгляделся в «Пять глаз» и пожалел Пулитцера
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Ошибки при подготовке ко Дню Победы
По мере приближения 9 мая авторы Телеграм-каналов все чаще с горечью отмечали нелепости, ошибки и откровенные провокации в оформлении интернет-проектов и общественных пространств. Например, в Новосибирске в честь Дня Победы почему-то вывесили плакат с портретом советского эстрадного артиста – менталиста Вольфа Мессинга, который выступал с номерами по чтению мыслей зрителей, причем в подписи на плакате была допущена опечатка.
У «16 негритят» в этой связи возникли вопросы к новосибирской администрации:
«Наличие самого Вольфа Мессинга – не единственная странность на плакате в честь 75-летия Великой Победы в Новосибирске. Сам Мессинг на плакате назван еще и "меТНалистом" (кто это?!). <…> Вы же это утверждали?! Почему Мессинг? Даже если это ваша концепция наружной рекламы, неужели нельзя вычитать текст?! Безответственность и непрофессионализм становятся массовым явлением в муниципалитетах субъектов РФ, но особенно это заметно в социальной наружной рекламе».
В Коми на многоквартирном доме Усинска вывесили плакат в честь советских оленно-лыжных батальонов. Но из-за ошибки городского управления культуры на плакате оказалось изображение не советского, а финского солдата, сделанное в 1944 году, когда Финляндия участвовала в войне на стороне гитлеровской Германии.
«РосСкандал» считает, что этот случай должен повлечь кадровые выводы:
«Жители Усинска скандируют "Позор!". Баннер уже сняли. Но глубокое недоумение о вменяемости местной администрации осталось! Как и глубочайшая кадровая катастрофа по всей стране. Случай-то не первый и даже не двадцатый...»
В Челябинске в рамках проекта «Имена героев» в соцсети выложили фото Гитлера с заретушированными усами. Неизвестный прислал администраторам паблика фото и написал, что это его дед-ветеран. Администраторы не узнали Гитлера и опубликовали его изображение наряду с фото настоящих героев.
Журналист Дмитрий Моргулес полагает, что этот инцидент – повод задуматься о качестве образовательной системы:
«Вся эта история с фото молодого Гитлера и чьей-то глупой шуткой – на самом деле про школьное образование».
«Мейстер» видит три объяснения происходящему:
«Почему так происходит? Причин три: жадность, невежество и лень. Жадность – дизайнеры скачивают картинки из бесплатных фотобанков. Но в них нет советских фото и кинокадров: права на них принадлежат ТАСС, РИА "Новости", Госфильмофонду, РГАКФД, и они не бесплатные. Невежество – знаний дизайнеров и прочих рекламщиков с заказчиками не хватает, чтобы понять: кто или что изображено на фото- или кинокадре. <…> Лень – и рекламщикам, и заказчикам неохота и недосуг проконсультироваться с историками, спросить, что же (или кто) изображен на снимке. Хотя тут и жадность сказывается – историки ведь могут и денег за консультацию спросить. А итог этого разгула жадности, невежества и лени – ежегодный позор».
Генпрокуратура России признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса
Ранее в интернете появились видео о том, что коронавирус является биологическим оружием, искусственно созданным ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка или даже ради уничтожения всех людей путем заражения под видом вакцинации.
«338» полагает, что нужно законодательно разделить распространение фейков по невежеству и сознательную фабрикацию фейков:
«Стоит понимать, что установленная ответственность за фейки имеет фабулу в виде "распространения". То есть умышленное или непреднамеренное тиражирование недостоверной информации. Однако целенаправленная деятельность – создание материала с недостоверной информацией, то есть причина последующего распространения, характеризуется так же, как и непосредственное распространение. В данной связи представляется, что будет уместна законодательная инициатива, вводящая более суровую ответственность за непосредственное создание материала с недостоверной информацией. И налаженная правоприменительная практика с оперативной деятельностью по установлению источников создания таких материалов».
«Политджойстик» пишет, что Генпрокуратура своим решением, получается, обвиняет президента США в распространении фейков:
«Генпрокуратура России вступила в большую геополитическую игру и признала фейком информацию об искусственном происхождении коронавируса. А Трамп совсем иначе считает. Что за день сегодня, и он только начался».
«Мастер пера» тоже считает, что заявление Генпрокуратуры носит политический характер:
«Признав фейком версию об искусственном происхождении коронавируса, Генпрокуратура РФ демонстрирует поддержку китайской позиции перед лицом обещанных Трампом разоблачений уханьской лаборатории, но в то же время проявляет и примиряющий подход, если учесть, что и КНР в ответ обвиняет американцев в опасных экспериментах в сфере вирусологии. Однако даже естественность происхождения коронавируса при возможностях современной науки не исключает того, что он мог быть поставлен на службу одной из сторон или проходил испытания для использования в таких целях, закончившиеся потерей над ним контроля. Поэтому заявление ГП имеет, конечно, больше политическую направленность, чем практическую – тем более с учетом того, что не все подозреваемые стороны предъявили свои аргументы, так же, как и не все обвинители по этому вопросу выложили свои доказательства».
«Темник» напоминает, что Трамп говорил о том, что вирус начал распространяться из уханьской лаборатории, но не о том, что он был там создан:
«Наблюдаем крайне забавное явление. Генпрокуратура признала фейком информацию об искусственной природе коронавируса. Из-за этого в Телеграме пошли разговоры о том, что российские прокуроры подыгрывают Китаю против США, которые якобы говорят о создании инфекции в лаборатории. То есть попытка пресечь конспирологические выдумки тут же порождает новые причудливые теории. Просто замечательно, самоподдерживающаяся фабрика по производству вымыслов. В этом контексте отметим любопытное замечание от коллеги – власти США не заявляли об искусственном создании коронавируса».
«Злая Проверочная» пишет, что позиция администрации Трампа по вопросу о происхождении вируса настолько запутана и динамична, что уловить ее суть сложно:
«Про домыслы в том числе Трампа и Помпео о происхождении коронавируса ходит много путаных версий, в том числе потому, что оба товарища высказываются крайне путано. Главное, что нужно понимать: не каждый, кто говорит о том, что вирус выбрался из лаборатории в Ухане, утверждает, что он создан искусственно. <…> Администрация Трампа в последнее время переобувается в сторону "вирус сбежал из китайской лаборатории, но не является искусственным". Отличный способ возложить вину на Китай и при этом не выглядеть полными идиотами. Ну, или хотя бы большими идиотами, чем уже».
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Белорусский МИД уведомил российское посольство о лишении журналистской аккредитации съемочной группы «Первого канала». Дипломаты причину не назвали, но телеканал «Беларусь-1» сообщил, что причиной стал якобы фейковый сюжет, который журналисты сняли о катастрофической ситуации с коронавирусом в белорусском городе Столбцы. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко критиковал «Первый канал» за распространение якобы недостоверной информации о тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.
«Беларуский инсайдер» утверждает, что одним «Первым каналом» Лукашенко не ограничится:
«Первый канал – первая ласточка. Все корпункты российских СМИ получили предупреждение, что в случае недружественного поведения по отношению к братской Беларуси аккредитацию будут отзывать без предупреждения».
«АДЕКВАТ» сочувствует белорусам:
«Батька, брызгая бешеной слюной, выгоняет из Белоруссии съемочную группу Первого канала. Преступление журналистов страшно – рассказали, как тупое самодовольное батькино упрямство превращает республику в чумной барак. <…> То, что батька творит и продолжает творить со своими несчастными подданными, тянет не столько даже на международный трибунал, сколько на военно-полевой суд. До парада смерти в Минске двое суток. Минимум в несколько десятков жизней он обойдется гарантированно».
«Натан вернулся» считает, что высылкой российской съемочной группы Лукашенко сам себе навредил:
«Непонятно – на что рассчитывали? После такого будет далеко не один сюжет, причем от разных российских СМИ, поскольку мы из профессиональной солидарности поддержим коллег. Даже либеральный "Дождь" – и тот уже поддержал. Что касается источников, то не важно, есть представители российского телевидения на территории Белоруссии или нет. Всегда найдутся местные стрингеры и блогеры, готовые раздобыть и передать нужную информацию. <…> Конечно, Александр Лукашенко уперся рогом и до конца будет утверждать, что все это – мировой психоз. Только высылка журналистов одного из ведущих СМИ союзного государства – вот что такое психоз».
Политический активист Кирилл Шулика думает, что Москве так или иначе придется реагировать на позицию Минска по коронавирусу:
«Редко, когда сочувствуешь "Первому каналу". Тем более что он, скорее, причесывает настоящую ситуацию и панику населения, пытается пробежать между струйками. Не получилось... Но как бы там ни было, с Кремлем у Лукашенко проблемы будут, такой очаг терпеть на границах вряд ли кто будет».
Политолог Виталий Шкляров удивляется тому, как руководство Белоруссии сумело в кратчайшие сроки создать себе множество проблем:
«История белорусской пандемии началась 28 февраля. Тогда в Национальном техническом университете был выявлен нулевой пациент – студент из Ирана. Полтора месяца спустя Беларусь – страна номер один с количеством заболеваний на миллион населения, страна номер два во всей Восточной Европе по общему количеству болезней, обогнавшая даже [такие] густонаселенные страны как Польша и Украина. А уже через два месяца – информационный враг и оппонент главного своего союзника. На пустом месте! Вместо того, чтобы использовать кризис для сплочения элит и людей вокруг лидера нации и общей угрозы, вместо того чтобы повесткой расчищать Лукашенко предвыборную платформу, вместо углубления связей с Западом и получения (вместе с гуманитарной помощью) политических преференций и стратегических союзов, Беларусь снова на тропе войны и отчуждения».
Фальшивый доклад «Пяти глаз»
Австралийская Daily Telegraph опубликовала доклад, который, как сообщалось, подготовил союз «Пять глаз» – секретные службы США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. В опубликованном документе говорилось, что коронавирус был создан китайскими учеными искусственно, а власти Китая скрывали информацию о новой инфекции. Авторы доклада предполагали, что Пекину стоит ожидать официальных обвинений в преступной халатности, которая поставила под угрозу другие страны.
Однако через день британская Guardian написала со ссылкой на источники в австралийских спецслужбах, что «Пять глаз» не имеют отношения к докладу, а его текст, вероятно, был предоставлен австралийской газете американцами с целью оказать давление на Китай. Источники Guardian в британском руководстве подтвердили, что британская разведка не имеет отношения к докладу.
Журналист Андрей Медведев еще до опровержения Guardian подозревал, что доклад – фальшивка:
«Почему скорее всего речь идет о фабрикации досье. Просто потому что в Китае в разведке тоже не дураки сидят. И китайские спецслужбы отлично понимают, что и как копают коллеги из "Пяти глаз". И вообще китайцы – вот пожалуйста вам Хуавей – сами за кем хочешь проследят. Плюс огромная диаспора как раз в "пятиглазых" странах. Канада, США, Австралия. И это не владельцы прачечных. Китайцы – это ученые, программисты, сотрудники компаний, работающих на оборонку, и – сюрприз, сюрприз – иногда на АНБ или схожие структуры. Так что просто так, легко и непринужденно надавить на Китай не получится. Хотя процесс явно уже запущен».
«Доктор прописал» считает, что из всей этой истории можно сделать два вывода:
«1) Любопытно, с какой скоростью опровергли эту историю австралийские и британские спецслужбы. Готовность идти на конфронтацию с Китаем под большим вопросом; 2) не менее любопытно, что американцы попытались провернуть всю эту историю без своих партнеров по сети "Пять глаз". По крайней мере, такое впечатление складывается по комментариям в "Гардиан"».
«Ortega» пишет о том, какой должна быть стратегия России в сложившейся ситуации:
«Защищать Китай не надо. Во-первых, в случае с коронавирусом китайцы действительно виноваты и вина их весьма тяжела. Во-вторых, зачем нам сильный Китай, вдобавок за наш же счет? Но как-то особо и рьяно нападать на Китай тоже не надо. Все-таки стратегические партнеры и общая граница, и враги Китая друзьями нас не считают, и пусть это чувство будет взаимным. Идеальная модель поведения для Российской Федерации в отношении Китая это "добрый следователь". И если кто-то скажет "оксюморон", то мы возразим – "синергия"».
«Fantastic Plastic Machine» считает, что России нужно извлечь из происходящего максимум выгоды для себя:
«Пока гиря лежит на столе или на стуле, у нее есть потенциальная энергия. В тот момент, когда мы ее сбрасываем на пол, энергия превращается в кинетическую – бум! <…> Является ли доклад западных разведок антикитайской кампанией? Безусловно. Нужно ли нам к ней присоединяться? Нет, во всяком случае пока. Надо ли нам защищать Китай? Возможно. Но рвать при этом рубаху на груди тоже не стоит. Гирю можно пододвинуть поближе к краю. Ящик можно приоткрыть, но не более. Пока гиря стоит на столе, она – инструмент торга. А нам есть о чем поторговаться. И с Западом, и с Китаем».
«Мышь в овощном» опубликовала фото, на которой госсекретарь США Колин Пауэлл в 2003 году потрясает пробиркой с белым порошком в Совете Безопасности ООН:
«Когда вы в следующий раз услышите что-то про очередные помпезные заявления Помпео – вспомните эту вот классическую фотографию, ну и что было потом. Китай мог создать вирус, а мог не создавать, он мог скрывать информацию, и, скорее всего, делал это и будет делать впредь, но текущие претензии Вашингтона к Пекину – они вообще не про восстановление справедливости. А про то, что в Сияющем Городе на Холме считают текущий момент подходящим для того, чтобы наехать на Поднебесную. И вписываться в эту схватку двух йокодзун третьей силе, например – России, можно и нужно только на одной стороне – на своей собственной».
Пулитцеровская премия за русофобию
New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о России. Оргкомитет премии не указал, какие именно статьи были отмечены наградой, но на сайте газеты указано, что премия вручена за подробное описание российского вмешательства в дела других государств после президентских выборов в США в 2016 году.
«Кремлёвская прачка» считает, что выбор оргкомитета премии политически мотивирован:
«Выскажем свое мнение по списку лауреатов Пулитцеровской премии. Большинство премий, как в области журналистики, так и в области культуры или медиа, оценивают не столько качество материала, сколько идеологическую повестку. Соответственно, взгляд на Россию как на агрессора, опубликованный в расследовании The New York Times, является банальным отражением взглядов, одобряемых правительством США. Издание является максимально прогосударственным, и его деятельность является отражением государственной пропаганды США, а не свободы в медиа».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» полагает, что премия гармонично вписывается в глобальную антироссийскую кампанию:
«Снос памятника маршалу Коневу в Праге и восхваление "вклада" власовцев в освобождение этого города – звенья одной цепи, как мог бы сказать Шерлок Холмс. И тут не нужно быть детективом. Впрочем, на Украине, в Польше, Прибалтике, в Болгарии и много где еще в Европе происходит то же самое. <…> Плюс информационная кампания. Пулитцеровская премия "Нью-Йорк Таймс" за вранье в особо крупных размерах, на тему России? Конечно. Истерики про "дело Скрипалей"? А как же. Петров, Боширов, яд "новичок". Теперь про убийц с рицином в Чехии. Кому смешно, кому противно, а кто и всерьез воспримет».
«Мюсли вслух» находят ситуацию забавной:
«Редакция The New York Times награждена Пулитцеровской премией за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищничество режима Владимира Путина". Надеемся, что в число захватывающих историй входит статья "Долгая война Путина против американской науки", в которой объяснялось: эпидемия коронавируса так больно ударила по США потому, что Путин 10 лет систематически подрывал американскую медицину. Презабавно, что это известие пришло 5 мая – в День советской печати. Если кто не помнит, отмечался такой праздник до 1992 года, он был приурочен к выходу первого номера "Правды" в 1912 году. NYT уже вполне уровня "Правды" достигла».
Главред российского расследовательского сайта «Проект» Роман Баданин фактически обвинил New York Times в плагиате. Он написал в соцсети, что премией награждены материалы, повторяющие в большинстве фактов три статьи «Проекта», но не содержащие ссылок на них.
«Местами, но дома» объясняют, почему крупное американское издание не сочло нужным ссылаться на российский сайт:
«Баданин из "Проекта" обнаружил, что New York Times получили Пулитцеровскую премию за материалы по информации, год назад опубликованной в "Проекте". Он считает, что есть "этическая проблема" – гигантское американское издание не захотело ссылаться на маленькое русское издание. Хотя проблема на поверхности: просто русской журналистики в общемировом контексте не существует. Это и потому что русский язык не является, в отличие от английского, общемировым (а значит, вся российская журналистика сугубо локальна), и потому что темы, которые поднимают российские СМИ, зачастую "местечковые" и касаются только России. А еще – потому что в российских СМИ тоже существует иерархия. Когда вы в последний раз видели, чтобы "большое российское федеральное СМИ" ссылалось на маленький региональный сайт, например?»
«Белоручка сидя дома» представляет, как могла бы развиваться ситуация:
«– Здравствуйте, я хочу получить пулитцеровскую премию за серию публикаций о России.
– Но это же твиты Гозмана, Гудкова, Навального и санигулага.
– Да, но они называют народ рабами, а Путина тираном.
– Что же вы молчали? Держите! А уж Нобелевскую по литературе в следующем году».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Центробанк допускает снижение ключевой ставки на 1%
- Телеграм вгляделся в «Пять глаз» и пожалел Пулитцера
- Глава Роспотребнадзора назвала сроки отмены карантина по COVID-19
- Эпидемиолог о скрытых пиках: Опасность не миновала, а стабилизировалась
- Москвичам в масках, но без перчаток напомнили о штрафах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru