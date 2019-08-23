Телеграм: Политические аппетиты от Гренландии до Новой Европы
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Новый франко-русский союз
Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в понедельник во Франции. 3,5 часа главы государств общались в формате тет-а-тет. Обсуждаемые на встрече темы, в том числе участие Франции в переговорах России и Украины, стали главными инфоповодами недели. Неожиданное предложение Макрона о возобновлении формата G8 и приглашении России на предстоящую встречу большой семерки также поддержал Дональд Трамп. До этого СМИ цитировали Владимира Путина, сопоставившего московские протесты и выступления «желтых жилетов».
«Толкователь» пишет:
“Путин зачастил к Макрону. Новую Антанту выстраивают, только уже без Англии, отчалившей от Европы в сторону США? Ядерным зонтиком у Европы теперь обладает только Франция. Конспирологи говорят, что европейскую армию и окончательный суверенитет континента можно построить только при помощи российских вооружённых сил и спецслужб. Симптоматично, что давно не слышно из Франции о разоблачениях российских спецслужб в этой стране; не смущает французов и российское финансирование партии Ле Пэн”.
«Россия в глобальной политике» пишет об украинском акценте в новостях французских телеканалов:
“France24 из всех трех с половиной часов переговоров Путина и Макрона выделяет тему Украины. Надо полагать, что для французской стороны это главное и то, где Париж реально надеется на сдвиг. Макрон уговаривает собраться в нормандском формате в ближайшие пару недель. Понятное дело, во Франции. Украинская тема остается занозой для Европы - не фатально, но неприятно. Но главное - необходимость ограничивать связи с Россией из-за украинского сюжета ограничивает возможности для маневра самой Франции - в отношениях с США, Германией, другими партнерами по ЕС. В традициях французской политики - использовать связи с Россией для установления сбалансированных отношений с остальными”.
«Нити Империи» пишет:
“Французские СМИ в голос заявляют о признаках потепления в отношениях между лидерами двух стран. <...> Стоит также помнить, что Дмитрий Медведев побывал 24 июня в Гавре, где прошла его встреча с французским коллегой Эдуаром Филиппом. Также Франция поддержала восстановление прав России в Совете Европы”.
«Бойлерная» выгоду для России оценивает скептически:
“Франция в лице Макрона позируя рядом с Путиным пытается увеличить свою значимость внутри ЕС, претендуя на статус главной страны ЕС в G8. В действительности влияние Франции в современной международной политике незначительно, и дружбой с ней никого не впечатлишь. Какой угодно прорыв в отношениях со Францией не чреват никакими реальными дивидендами”.
«338» увидел в словах Путина о «желтых жилетах» не столько реакцию на вопрос о московских протестах, сколько ответ на приглашение России в условный проект европейской безопасности «от Лиссабона до Владивостока»:
«С середины 18 года между Францией и Германией витают дискуссии о перспективах коллективных сил, если не европейской армии, о которой грезил де Голль, видение которой рисовал французский премьер Плевен и другие. И, вернувшийся к старому вопросу Макрон, получает "желтых жилетов". О каких внешних стратегических прожектах может идти речь, когда на внутриполитическом треке образовались критические точки?Макрон должен был это услышать».
«Темник» пишет, что участие в G8 - это не приглашение, а вызов для России и ее президента:
«При тотальной поддержке западных лидеров со стороны ведущих мировых медиа и с учетом давно признанных всеми стойкости главы российского государства и его очевидных талантов в ведении сложных переговоров — можно не сомневаться, что нас ждет феерическое политическое шоу. С разделением на «добрых (Италия, Франция) и злых (Канада, Великобритания) полицейских» с сохраняющими пространство для маневра и ищущими свой интерес «нейтралами» (США, Германия, Япония). Этот «воспитательный и нравоучительный» формат наши «партнеры» явно могут захотеть растянуть на продолжительную, минимум пятилетнюю, перспективу».
Королевство без распродажной скидки
Дональд Трамп отменил запланированный двухдневный государственный визит в Копенгаген из-за дипломатического скандала, вызванного утечкой планов покупки американцами Гренландии. Тогда датский премьер-министр Метте Фредериксен выразила надежду на то, что президент шутит, но потом стало не до шуток - члены парламента Дании и ряд политиков назвали поведение Трампа оскорбительным. При в Telegram отметили, что в Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США.
«АДЕКВАТ»:
«Обдумывая возможную продажу датчанами Гренландии Штатам, стоит иметь в виду, что как и прочие действия Трампа этот шаг в первую и вторую очередь внутриполитический и ориентирован (опять же в первую очередь) на его коренную ЦА, которая за него уже голосовала (и наверное еще раз проголосует)».
«Архивариус» пишет:
“Вот многие посмеиваются над Трампом с его идеей покупки у Дании Гренландии, а между прочим, США уже покупали у этого королевства территории. Три острова Сент-Томас, Сент-Джон и Сент-Круа были приобретены Соединенными Штатами за $25 млн в 1917 году. Окончательное решение о продаже островов Дания приняла после того, как США пригрозили захватить эти территории силой”.
«Газ-батюшка» об экономическом потенциале полезных ископаемых шельфа:
“Согласно оценкам Геологической службы США, под водами Гренландии залегает почти 50 млрд баррелей нефти и газа, что почти вдвое больше всей нефти в Северном море. При активном дележе шельфа, Дания не осталась в стороне и представила свои заявки на северо-восточную и северную часть континентального шельфа Гренландии еще в 2013 г. и 2014 г. После чего, в этой части по приглашению датчан активно занялись разведкой Chevron и Exxon Mobil. Кроме того, уменьшение ледяного покрова дает возможность развития своего Северного морского пути в западном полушарии”.
«Политота» делает обзор по материалам американской прессы:
“Если бы Гренландия стала частью США, Вашингтон мог бы распределять права на эти минеральные и энергетические ресурсы по своему усмотрению, что представляло бы потенциальную выгоду для различных заинтересованных сторон (в том числе для американских горнодобывающих и нефтяных компаний), отмечает Vox. Портал также фантазирует, как выглядел бы Сенат, если бы Гренландия получила статус штата (плохие новости для Трампа — скорее всего 56 тыс. жителей острова отдали бы свои голоса за левого кандидата, то есть оказались бы на стороне демократов)”.
Канал «Ватфор | Автострадный think tank» издевательски прогнозирует дальнейшее развитие событий:
“С нетерпением ожидаем, что Гренландию отожмут, не обращая внимание на мнение Дании, а европейские (в том числе и датские) бюрократы всех мастей дружно заявят, что только что продемонстрировали впечатляющую солидарность перед лицом России, которая пытается вбить клин в трансатлантическое единство, а сама Дания показала себя ответственным лидером, передав Соединенным Штатам эту важную территорию”.
«Доктор прописал» сообщает о появлении аналогичных предложений на «европейском рынке недвижимости»:
«Активисты молодежного крыла бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложили Трампу купить за один евро Валлонию. Между франкоязычными валлонцами и Фландрией (где говорят на нидерландском языке) давний конфликт. Ну и валлонцы, соответственно, на шутку фламандцев обиделись. А вообще, конечно, есть вариант, что инициатива фламандцев получит развитие и Трампу посыпятся предложения купить тот или иной регион».
И примкнувший к ним Шепилов
Владимир Путин во Франции, отвечая на вопросы журналистов, впервые высказался о московских протестах перед выборами в Мосгордуму и о действиях силовиков. Чуть раньше это сделал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а позже - председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, за которым уже подтянулись другие политики и представители общественности.
«Bunin & Co»:
“Владимир Путин, как кажется, попытался несколько дистанцироваться от партии силовиков, партии максимальной самоизоляции России от западного мира. Он впервые высказался об уличных протестах в Москве. Изложенная президентом фабула событий в Москве в целом совпадает с версией избиркомов и силовиков. Он сказал о фальсификации подписей, использовал слово «беспорядки». Ожидаемо провел параллель между акциями в Москве и акциями «желтых жилетов» во Франции”.
«Мюсли вслух» пишет:
«Собственно, что (теоретически) можно было бы сказать нового по такой теме? Что граждане не имеют права мирно выражать протест? Или что можно нарушать закон? Или что виновные в нарушениях не будут наказаны? Да, вот это было бы ново! Но ясно же, что наш президент никогда такого не скажет».
«Мейстер» комментирует высказывание Кудрина в поддержку СПЧ, попросившего провести проверку правоохранительных органов на предмет превышения служебных полномочий :
«Таким образом, после продолжительных (и, вероятно, нелегких) раздумий Кудрин и ассоциируемые с ним «системные либералы» решили обозначить свое несогласие с силовыми действиями против протестующих в столице. Обозначить осторожно, но все же публично».
«Беспощадный пиарщик» считает, что позиции Чемезова и Кудрина согласованы с президентом:
“Что объединяет этих трех уважаемых людей, девочки? Давняя и крепкая дружба. Один — Сергей Викторович — был боевым товарищем в Дрездене. Второй — Алексей Леонидович — даже неоднократно ночевал у Владимира Владимировича на раскладушке кухне в бытность работы в Ленинграде. Удивительное единение голосов, девочки. Интересное. Любопытное. И очень знаковое”.
«Мастер пера» подводит общий итог:
“Все эти заявления при всех отличиях объединяет то, что их нельзя отнести к поддержке силового курса. А то, что однозначно не поддерживает такой курс, всегда воспринимается как прямо противоположное. Конечно, это не значит, что все вышеперечисленные представители российской правящей элиты прониклись сочувствием к протестной волне. Но это означает, что авторы таких заявлений дистанцируются от жесткого противостояния летнему московскому протесту. «Это не наша война», - говорят VIPы, очевидно, подразумевая иную стратегию внутренней политики, которая должна быть взята на вооружение в сложившейся ситуации”.
Обменный курс
После переговоров президентов Франции и России наметился прогресс в деле обмена между РФ и Украиной удерживаемыми лицами. В Кремле подтвердили взаимодействие с Украиной по теме обмена, однако, не раскрыли деталей. Это послужило поводом для широкого обсуждения в Telegram.
«Политджойстик» прогнозирует дедлайн по обмену, исходя из заинтересованности Франции:
“Весь смысл событий для Макрона заключается в том, чтобы организовать обмен до саммита G7, который пройдет на территории Франции и таким образом показать, что он теперь не мальчик в компании серьезных политиков, а равный им и более того совершивший прорыв в украинском кейсе”.
«Приговорчики в строю» обращает внимание на отсутствие информации о процессуальных деталях:
“Как можно "обменять" без запроса на экстрадицию неосужденных?”.
«Разведчик» сообщает:
“Обмен заключенными между Россией и Украиной состоится в ближайшее время: заключённые находящиеся в украинских СИЗО готовятся к выезду на место обмена. Дата обмена согласовывается на уровне Богдана - Вайно. <...> Проведение обмена сейчас - это жест Президента Путина Президенту Зеленскому к выстраиванию прямых отношений”.
Военкор Александр Коц в своем канале «Kotsnews» комментирует противоречивую информацию по Кириллу Вышинскому:
“Список вызывает очень много вопросов. Всего в нем 33 фамилии. Из 33 человек: 12 - граждане России, 1 - гражданин Молдавии, остальные - граждане Украины. <...> 12 человек будут помилованы, из них - 6 россиян. Остальным изменяется мера пресечения. То есть 6 граждан России, 1 гражданин Молдавии и украинцы фактически остаются под следствием, не являются на суды и объявляются в розыск. Это значит, что для них нет юридической очистки. Разумеется, приехать на Украину они не смогут. В списке нет Вышинского, он, вроде, сам отказался”.
Политолог Армен Гаспарян в своем канале «Гаспарян» выступает в роли резонера:
“Прежде, чем орать в соцсетях «Украина и Россия не договорились по обмену Сенцова на Вышинского», помните: 1. Кирилл сам выступил категорически против обмена. Он готов в суде доказать свою невиновность. И это будет посильнее, чем «процесс Димитрова». 2. Сенцов - террорист. Его вина доказана. Кирилл - журналист, арестованный за выполнение своих профессиональных обязанностей без доказательств”.
Детоксикация грузинского телеканала
У «Рустави-2» сменился собственник, а новый гендиректор Паата Салия уволил нескольких сотрудников. Среди уволенных оказался и Георгий Габуния, получивший скандальную известность после нецензурной брани в адрес российского президента в эфире авторской программы. Тогда действия Габуния привели к эскалации напряженности в отношениях между странами.
“Также Салия не исключил того, что телеканал подаст жалобу в суд на этих журналистов”
, - сообщает «Дежурный по СНГ».
«ПроСМИсь» вспоминает о реакции профессионального сообщества:
“А Познер, кстати, еще тогда, в июле, говорил, что выходка Габунии — нарушение принципов журналистики, и что в любой нормальной стране его сразу же выгнали с телеканала”.
Телеведущая Тина Канделаки рада справедливому завершению истории:
“К моей личной радости, новости для тех, кто превратил телеканал в источник русофобской пропаганды и пытался провести новые водоразделы между нашими народами, на этом не заканчиваются.<...> Эта новость вызвала в Грузии закономерную радость. Предательство принципов независимой и беспристрастной журналистики не осталось без последствий, а провокаторы, я думаю, выписали себе волчий билет. Закономерный и предсказуемый исход истерики”.
Журналист Андрей Медведев сдержан в оценках события и высказывает сомнения насчет скорого улучшения российско-грузинских отношений:
“Началось-то все не с омерзительной выходки Габунии. А с того, что российские гости не на тот стул сели. Это в России «не так сели» - нелепица, исторический мем. <...>А вот в Грузии стул это причина раздора, это повод орать про то, кто кого и как резал в Абхазии, это повод для одних грузин (без формы), бить других (в полицейской форме), и повод причитать о российской агрессии и оккупации”.
«Мыщь в овощном» пишет о токсичности «журналиста» Габуния:
«Во времена нашего босоногого детства существовала такая невинная детская игра в «сифу», заключавшаяся в задорном перебрасывании неким предметом, обычно – тряпкой для вытирания классной доски. Такой вот «сифой» сейчас по факту стал грозногласный «журналист» Габуния, которому с высокой долей вероятности предстоит анабасис по свободолюбивым средствам массовой информации невнятной государственной принадлежности. Хотя сам себя, вероятно, он считает вовсе даже не «сифой», а, напротив, каким-нибудь переходящим красным вымпелом ударника информационных войн».
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