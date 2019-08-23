Телеграм: Политические аппетиты от Гренландии до Новой Европы

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в понедельник во Франции. 3,5 часа главы государств общались в формате тет-а-тет. Обсуждаемые на встрече темы, в том числе участие Франции в переговорах России и Украины, стали главными инфоповодами недели. Неожиданное предложение Макрона о возобновлении формата G8 и приглашении России на предстоящую встречу большой семерки также поддержал Дональд Трамп. До этого СМИ цитировали Владимира Путина, сопоставившего московские протесты и выступления «желтых жилетов».

«Толкователь» пишет:

“Путин зачастил к Макрону. Новую Антанту выстраивают, только уже без Англии, отчалившей от Европы в сторону США? Ядерным зонтиком у Европы теперь обладает только Франция. Конспирологи говорят, что европейскую армию и окончательный суверенитет континента можно построить только при помощи российских вооружённых сил и спецслужб. Симптоматично, что давно не слышно из Франции о разоблачениях российских спецслужб в этой стране; не смущает французов и российское финансирование партии Ле Пэн”.

«Россия в глобальной политике» пишет об украинском акценте в новостях французских телеканалов:

“France24 из всех трех с половиной часов переговоров Путина и Макрона выделяет тему Украины. Надо полагать, что для французской стороны это главное и то, где Париж реально надеется на сдвиг. Макрон уговаривает собраться в нормандском формате в ближайшие пару недель. Понятное дело, во Франции. Украинская тема остается занозой для Европы - не фатально, но неприятно. Но главное - необходимость ограничивать связи с Россией из-за украинского сюжета ограничивает возможности для маневра самой Франции - в отношениях с США, Германией, другими партнерами по ЕС. В традициях французской политики - использовать связи с Россией для установления сбалансированных отношений с остальными”.

«Нити Империи» пишет:

“Французские СМИ в голос заявляют о признаках потепления в отношениях между лидерами двух стран. <...> Стоит также помнить, что Дмитрий Медведев побывал 24 июня в Гавре, где прошла его встреча с французским коллегой Эдуаром Филиппом. Также Франция поддержала восстановление прав России в Совете Европы”.

«Бойлерная» выгоду для России оценивает скептически:

“Франция в лице Макрона позируя рядом с Путиным пытается увеличить свою значимость внутри ЕС, претендуя на статус главной страны ЕС в G8. В действительности влияние Франции в современной международной политике незначительно, и дружбой с ней никого не впечатлишь. Какой угодно прорыв в отношениях со Францией не чреват никакими реальными дивидендами”.

«338» увидел в словах Путина о «желтых жилетах» не столько реакцию на вопрос о московских протестах, сколько ответ на приглашение России в условный проект европейской безопасности «от Лиссабона до Владивостока»:

«С середины 18 года между Францией и Германией витают дискуссии о перспективах коллективных сил, если не европейской армии, о которой грезил де Голль, видение которой рисовал французский премьер Плевен и другие. И, вернувшийся к старому вопросу Макрон, получает "желтых жилетов". О каких внешних стратегических прожектах может идти речь, когда на внутриполитическом треке образовались критические точки?Макрон должен был это услышать».

«Темник» пишет, что участие в G8 - это не приглашение, а вызов для России и ее президента:

﻿«При тотальной поддержке западных лидеров со стороны ведущих мировых медиа и с учетом давно признанных всеми стойкости главы российского государства и его очевидных талантов в ведении сложных переговоров — можно не сомневаться, что нас ждет феерическое политическое шоу. С разделением на «добрых (Италия, Франция) и злых (Канада, Великобритания) полицейских» с сохраняющими пространство для маневра и ищущими свой интерес «нейтралами» (США, Германия, Япония). Этот «воспитательный и нравоучительный» формат наши «партнеры» явно могут захотеть растянуть на продолжительную, минимум пятилетнюю, перспективу».



