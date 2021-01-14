Telegram назвал канал «Donald J. Trump» мошенничеством

Аудитория канала значительно сократилась после появления предупреждения. Газета Telegraph в свою очередь передает, что Telegram занял второе место в числе самых скачиваемых приложений в США. Причиной этого издание считает переход в мессенджер сторонников Дональда Трампа.

В минувшее воскресенье аккаунты Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы. Представители администрации обеих соцсетей пояснили, что президент подстрекает к насилию и поддерживает нелегальные действия своих сторонников.