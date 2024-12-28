Telegram-каналы российских СМИ стали недоступны в странах Европы

Пользователи из Евросоюза массово жалуются, что не могут зайти в российские информационные Telegram-каналы. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, стали недоступны Telegram-каналы НТВ, «России-1», Первого канала, «Российской газеты», РИА «Новости», «Известия» и других федеральных СМИ.

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Пользователи отмечают, что у них высвечивается сообщение о том, что каналы якобы нарушили местное законодательство.

Ранее Бельгия объявила о присоединении к Франции в расследовании против Telegram, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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